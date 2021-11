Florida Keys & Key West freuen sich auf internationale Besucher

Nach mehr als eineinhalb Jahren können Reisende wieder in das Land der "unbegrenzten Möglichkeiten" einreisen und somit auch die einmalige Naturkulisse der Destination, die sich wie eine Perlenkette 180km ins offene Meer erstreckt, wieder live erleben. Das sorgt auch in Florida selbst für Freude:

"Ein Besuch auf den Florida Keys ist ein absoluter Höhepunkt. Er lässt sich am besten mit dem Moment beschreiben, in dem der Korken aus einer Flasche Champagner knallt", sagt Stacey Mitchell, Direktorin des Keys Tourism Council, in einem Video-Grußwort anlässlich der Rückkehr der internationalen Reisenden. Neben der Schönheit ihrer Heimat, hebt sie vor allem die wohltuenden und heilenden Eigenschaften der Gewässer im Hinterland der Florida Keys hervor und lädt Besucher ein, den sonst so lauten Alltag auf den Inseln hinter sich zu lassen.

Die Florida Keys sind durch den Florida Keys Overseas Highway mit dem Festland und untereinander verbunden. Urlaubsabenteuer warten auf Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und den Lower Keys sowie in Key West. Key West, die südlichste Insel der „Perlenkette“, ist von vielen größeren Städten der USA aus bequem per Nonstop-Flug zu erreichen.

Laut Bob Eadie, dem regionalen Verwalter des Florida Department of Health, verzeichnen die Florida Keys einen stetigen Rückgang der Coronavirus-Fälle und haben eine der höchsten Raten an vollständig geimpften Einwohnern in Florida. Dr. Mark Whiteside, der regionale medizinische Leiter des Gesundheitsamtes ergänzt: "Der Vorteil der Florida Keys ist, dass es eine sehr weitläufige Destination ist. Im Umkreis von mehr als 100 Meilen gibt es eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten, die man unbeschwert genießen kann.“

Weitere Informationen über die Florida Keys & Key West sowie zu den aktuellen Covid-19-Sicherheitsprotokollen unter: www.fla-keys.de (red)