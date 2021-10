SKR: Moldawien neu im Programm

In kleiner Gruppe zwischen 4 und 14 Gästen startet die Rundreise im Herzen des Landes. Das Besondere an dieser Moldawien-Reise ist, dass es keine Hotelwechsel gibt und die Gäste das Land ganz entspannt in verschiedenen Tagesausflügen ab Chisinau entdecken.

Authentische Begegnungen

Dabei gewährt die lokale Reiseleitung authentische Einblicke in die Kulturgeschichte Moldawiens und besonders in die der Gaugasen in Comrat und Besalm. Bei pittoresken Wanderrouten zu Klöstern in Orheiul Vechi und Tipova erleben SKR-Gäste die märchenhafte Natur des Landes. Zwei besondere Reise-Highlights sind gleich fünf Verkostungen des moldawischen Weins sowie weitere kulinarische Erlebnisse beim Kochkurs in Palanca und bei mehreren Abendessen in lokalen Gasthöfen. Der Reisepreis ab 1.859 EUR pro Person beinhaltet alle Flüge, 7 Nächte im Doppelzimmer, Mahlzeiten laut Programm, Programm wie beschrieben inkl. Eintrittsgelder, Transport und deutschsprachige Reiseleitung.

Kombination mit Rumänien

Moldawien ist nicht nur als Einzeldestination erlebbar, sondern im Reisejahr 2022 auch erstmalig in Kombination mit Rumänien. Auf der 10-tägigen Reise erwartet die kleine SKR-Gruppe mit maximal 4 bis 14 Gästen echte Geheimtipps. An den Tagen 1 bis 5 ist die Gruppe auf den Spuren der Bräuche und Sitten im unbekannten Moldawien. Dabei bilden die beeindruckenden Felsenklöster Saharna und Tipova sowie ein Ausflug in die Republik Transnistrien Reise-Höhepunkte. Ganz besondere Erlebnisse sind in Moldawien die Begegnungen mit den gagausischen Traditionen und deren Erhaltung sowie der Besuch eines familiengeführten Weinguts inkl. Verkostung. Tag 6 bis 10 werden anschließend in Rumänien verbracht, wobei die Entdeckung des Donaudeltas per Katamaran und Schnellboot sowie der kontrastreichen Hauptstadt Bukares die Reise-Highlights darstellen. Auch im zweiten Land stehen Begegnungen mit Einheimischen im Fokus. So wie bei einem traditionellen Mittagessen mit den Fischern des Donau-Deltas. Der Reisepreis ab 2.199 EUR pro Person beinhaltet alle Flüge, 7 Nächte im Doppelzimmer, Mahlzeiten laut Programm, Programm wie beschrieben inkl. Eintrittsgelder, Transport und deutschsprachige Reiseleitung. (red)