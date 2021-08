FTI: Mauritius-Restart

Zum 01. Oktober 2021 meldet sich Mauritius wieder zurück auf der touristischen Landkarte. Dann beginnt die sogenannte Phase 2, die die Einreise für vollständig Geimpfte, unter Vorlage eines negativen PCR-Tests, erlaubt. Somit gibt es keine Quarantäne-Auflagen oder verpflichtende Tests während des Urlaubs mehr.

"Diese guten Konditionen nehmen wir bei FTI zum Anlass, auch wieder mit Mauritius durchzustarten. Ausnahmslos alle unsere Hotelpartner öffnen ab dem 01. Oktober 2021 und bieten wieder das komplette Leistungsrepertoire an, renommierte Airlines wie Austrian Airlines fliegen ab 23. Oktober nonstop ab Wien", erklärt Christina Pöcksteiner, FTI Destination Indian Ocean.

Weitere Airlines wie Swiss, Emirates, Turkish Airlines, Eurowings oder Condor bieten ebenfalls Flüge ab Wien an. Viele Resorts haben die letzten Monate zur Renovierung genutzt und präsentieren sich jetzt mit neuem Look & Feel. In den Buchungssystemen sind bereits alle Angebote von FTI freigeschalten. Für den Restart steht der Veranstalter ready & set in den Startlöchern. Um auch preissensible Kunden anzusprechen, hat FTI attraktive Angebote, mit Frühbucherermäßigungen von bis zu 45 Prozent Nachlass, aufgelegt. Und wer seine Hochzeit oder seine Hochzeitsreise aufgrund der Pandemie verschieben musste, erhält bei FTI wieder Honeymoon-Pakete mit Preisvorteilen und speziellen Aufmerksamkeiten. (red)

Preisbeispiele: 7 Nächte zur Selbstversorgung in einem Appartement des Choisy Les Bains kosten inklusive Flug ab Wien am 03. Dezember 2021 ab 1.129 EUR pro Person. 7 Nächte mit Frühstück und Flug im 5-Sterne-Resort Anantara Iko Mauritius Resort sind z.B. am 10. Dezember 2021 ab 1.429 EUR pro Person buchbar – Preis inklusive 45 Prozent Rabatt bei Buchung bis 31. Oktober 2021.