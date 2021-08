Thailand: Neue Sandbox-Regeln für Krabi, Phang-nga & Surat Thani

Das Projekt „Phuket Sandbox 7+7 Extension“ ermöglicht es ausländischen Touristen im Rahmen des Sandbox-Programms, den obligatorischen Aufenthalt in Phuket von 14 auf sieben Nächte zu verkürzen, wonach weitere sieben Nächte in Krabi (Koh Phi Phi, Koh Ngai und Railay Beach) und Phang-nga (Khao Lak, Koh Yao Noi oder Koh Yao Yai) verbracht werden können. Auch Surat Thani mit Koh Samui, Koh Pangan und Koh Tao ist nach sieben Tagen Phuket im 7+7 Modell bereisbar.

Voraussetzungen für "Phuket Sandbox 7+7 Extension"

Bevor Reisende in die ausgewählten Gebiete in Krabi, Phang-nga oder Surat Thani reisen dürfen, müssen sie ein von ihrem Hotel in Phuket ausgestelltes "Transferformular" vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie sich sieben Nächte in Phuket aufgehalten haben, sowie die beiden negativen COVID-19-Testergebnisse (durchgeführt am Tag 0 und am Tag 6-7 in Phuket).

Sobald die Reisenden die 7-Nächte-Verlängerung in Krabi, Phang-nga und Surat Thani (Samui Plus) absolviert haben und bei ihrem dritten COVID-19-Test (durchgeführt am 12. und 13. Tag) negativ getestet wurden, erhalten sie von ihrem Hotel ein "Freigabeformular" und können ihre Reise zu anderen Zielen in Thailand fortsetzen.

Beträgt der Aufenthalt in Krabi, Phang-nga oder Surat Thani (Samui+) weniger als sieben Nächte, müssen sich die Reisenden am Tag der Abreise direkt zum internationalen Flughafen Phuket begeben. Bei der Wiedereinreise nach Phuket müssen sie ein Flugticket oder einen anderen Nachweis über ihre internationale Reise von Phuket aus vorlegen.

Die Inseln Phuket und Koh Samui starteten bereits im Juli mit der Sandbox-Strategie. Die thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) betont, dass die Programme "Phuket Sandbox" und "Samui Plus" wie gewohnt fortgesetzt werden und dass die Wiedereröffnung von Krabi, Phang-nga und Surat Thani für vollständig geimpfte internationale Touristen eine weitere notwendige Etappe ist, um ein besseres Reiseangebot liefern zu können sowie die Tourismusbranche in Thailand zu schützen und zu beleben.

Einreise nur für vollständig Geimpfte

Voraussetzung für jeden international Reisenden auf dem Weg nach Krabi, Phang-nga oder Surat Thani ist die vollständige Covid-Impfung und Negativtestung, für Kinder ist eine negative Testung ausreichend. Zudem müssen sie sich vorher sieben Nächte in Phuket aufgehalten haben. Dementsprechend gelten dieselben Voraussetzungen wie beim Phuket-Sandbox Modell.

Detaillierte Informationen unter: www.thailandtourismus.de (red)