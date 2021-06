Aviareps und Interlining-Experte Air Black Box kooperieren

Dabei sollen die „Interlining"-Lösungen der dritten Generation von Air Black Box bei den weltweiten Kunden von Aviareps (Fluggesellschaften, Flughäfen und Online-Reisebüros (OTA)) vorangebracht werden. Die ACE- und ThruBag™-Lösungen von Air Black Box würden einen neuen Weg für die Zusammenarbeit von Fluggesellschaften und Vorteile für Passagiere schaffen. Die Interlining-Lösungen der dritten Generation von Air Black Box würden Inhalte von Netzwerk-Airlines, Low-Cost-Carriern und sogar Anbietern von Landtransporten kombinieren und es Fluggesellschaften und Reisebüros ermöglichen, ihren Kunden eine breite Palette an bequemen virtuellen Interline-Reiseoptionen anzubieten, die anderswo nicht verfügbar sind.

Als Antwort auf Suchanfragen von einer Airline-Buchungsseite oder einer Metasuchmaschine kombiniere ACE automatisch die Flüge, gleicht Zusatzleistungen wie Gepäckfreigaben ab, erstelle die Buchungen und wickle alle Zahlungen und Abrechnungen ab, schreiben Aviareps und Air Black Box in einer Aussendung zur Kooperation.

Gepäck durchchecken leicht gemacht

Die Gepäcklösung ThruBag™ von Air Black Box ermögliche es Passagieren mit Anschlussflügen, ihr Gepäck bis zum Zielflughafen aufzugeben, auch wenn sie mit separaten Tickets reisen. Die Technologie von Air Black Box lasse sich in die Reservierungssysteme mehrerer Fluggesellschaften integrieren und biete eine NDC-konforme Vertriebsschnittstelle für die einfache Anbindung an OTAs, TMCs und andere Vertriebskanäle. Air Black Box verfüge über die höchste Stufe der New Distribution Capability (NDC)-Zertifizierung, Level 4 von NDC 20.1, und garantiere damit seinen Airline-Kunden eine einfache Anbindung an eine Vielzahl von Vertriebskanälen und Reservierungssystemen, heißt es weiter. (red)