TUI Österreich wurde erneut als Superbrand ausgezeichnet

Die Ehrung verdeutliche, dass die Marke TUI in Österreich nicht nur bekannt sei, sondern auch geschätzt werde und Kunden sowie Geschäftspartnern die Sicherheit biete, hervorragende Qualität zu erhalten, so TUI Österreich in einer Aussendung.

In Zusammenarbeit mit dem Markforschungsinstitut Gfk Austria wurden die ÖsterreicherInnen nach ihren Lieblingsmarken befragt. Im Anschluss hat ein unabhängiges Expertengremium - das Superbrands Austria Brand Council - die erhobenen Marken bewertet und anhand einer Vielzahl an Kriterien zu Superbrands gewählt.

„Diese Auszeichnung zum dritten Mal zu erhalten erfüllt uns mit Stolz“, sagt Ines Wasner, Direktorin Vertrieb: „Gerade jetzt, wo der Tourismus turbulente Zeiten erlebt, sind Flexibilität, Sicherheit und Verlässlichkeit für Kundinnen und Kunden in den Vordergrund gerückt. Die Ehrung bestätigt noch einmal mehr die Zufriedenheit und das hohe Vertrauen unserer Kunden in die Marke TUI“.

Das Brand Council honoriere mit dieser Auszeichnung die Entwicklung, den Markenaufbau sowie den Erfolg der Marke TUI, heißt es weiter.