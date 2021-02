TUI: Umstrukturierung im Eigenvertrieb

Statt der bisher vier werden künftig nur mehr zwei Personen den stationären Eigenvertrieb führen: Markus Jurasek fungiert ab sofort als operativer Verkaufsleiter, Mathias Dopplinger als administrativer. Unterstützt werden die beiden künftig von sechs regionalen VertreterInnen: Heidi Puggler, Michael Haid, Elke Kleissner, Doris Spiegl, Valerie Kuhn und Jure Kajnih kommen aus den eigenen Reihen und haben sich in einem internen Bewerbungsprozess durchgesetzt. Die sechs regionalen VertreterInnen berichten an Markus Jurasek und übernehmen die neue Funktion zusätzlich zu ihren Agenden als BüroleiterInnen.

Engere Verknüpfung

TUI Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math sieht in der Umstrukturierung einen wichtigen Schritt aus der Corona-Krise in Richtung Zukunft.

„Wir brauchen eine schnelle Kommunikation zwischen den Bereichen, effiziente Abstimmungen und eine enge Zusammenarbeit in und zwischen den Regionen. Klares Ziel ist es auch, die Vertriebskanäle Online und Offline noch enger zu verknüpfen, um unsere Kunden genau da abzuholen, wo sie gerade sind“, erklärt Gottfried Math.

Die Corona-Krise zeige deutlich auf, dass es beides brauche: Die kompetente, persönliche Beratung, die Kunden von den Reisebüros gewohnt sind, genauso wie die Schnelligkeit und Erreichbarkeit der Online-Portale, so Math weiter.

Die bisherigen RegionalleiterInnen Astrid Fritz und Herbert Schatz verlassen das Unternehmen.

Die Zukunft liegt im Omnichannel

Weiterer zentraler Bestandteil der Zukunftsstrategie der TUI Österreich ist das Thema Omnichannel. Daher wird es dafür künftig eine eigene Stabsstelle geben, die das Zusammenspiel von On- und Offline-Vertrieb vorantreiben soll. Leiterin dieser Stelle ist Iris Zangerl aus dem E-Commerce Team in Innsbruck. Verkaufsleiter Online bleibt Markus Einfinger. Verkaufsleiter in der Slowakei sowie in Ungarn bleiben Mariana Metwaly Veiglova und Tamas Taskar. Alle Verkaufsleiter sowie die neu geschaffene Stabsstelle Omnichannel berichten direkt an Ines Wasner, Director Distribution bei TUI Österreich. (red.)