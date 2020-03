Reise-Absagen verlängert

Olimar: Der Südeuropa- und Portugal-Spezialist sagt alle Reisen bis 30. April 2020 ab.

MSC Cruises: Alle Abfahrten bis 30. April werden flottenweit ausgesetzt. Schiffe, die noch auf See sind, werden ihre Route beenden, um Gäste in ihre Ausschiffungshäfen zu bringen und dann ebenfalls den Betrieb einstellen. Erste Abfahrten werden direkt am 30. April wiederaufgenommen, heißt es in einer Aussendung.

TUI: Das komplette Reiseprogramm wird bis einschließlich 23. April ausgesetzt. Um Gäste heimzuholen, sind konzernweit bis 25. März mehr als 260 Flüge allein aus Spanien und Ägypten geplant. Für Neubuchungen lockt die TUI mit Gutscheinen von bis zu 100 EUR.

China Tours: Alle Reisen für 2020 wurden abgesagt, jedoch hofft der Hamburger Veranstalter, wenn es die Umstände erlauben, doch schon ab Herbst 2020 wieder China-Reisen anbieten zu können.

Wikinger Reisen: Alle Reisen bis Ende April sind abgesagt. (red.)