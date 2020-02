Kundengeldabsicherung: VIR unterstützt DRV-Vorschlag

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) begrüßt nun den Vorschlag des Deutschen Reiseverbands (DRV) zum Thema Kundengeldabsicherung und Repatriierung. Das Konzept basiert auf dem niederländischen Modell SGR, das sich bereits als leistungsfähig erwiesen habe und europarechtskonform sei, wie VIR mitteilt.

Neutrale Instanz gesucht

Für das Gelingen der Umsetzung sind dem Interessenverband der Digitaltouristik jedoch insbesondere die Punkte Bonitätseinstufung, Aufsichtsgremium und Marktzugang für alle Reiseanbieter unterschiedlicher Größe und Couleur bedeutend. Was die Prüfung der Bonität angehe, solle dieser Prozess transparent sein und im Optimalfall von einer neutralen Instanz durchgeführt werden, so Michael Buller, Vorstand des VIR. So könnten die Versicherer hier eine besondere Rolle spielen, da sie in diesem Bereich über große Erfahrung verfügten.

Darüber hinaus betont Buller die Wichtigkeit bei der Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums. „Es sollte die gesamte Bandbreite der Beteiligten abdecken. Die Politik muss bei der Bildung ebenso beteiligt werden wie die Reise- und Versicherungsbranche.“

Nicht zuletzt sei es wichtig, dass der Zugang zum Verbraucherschutzfonds für alle möglich sei – von kleinen und mittleren Reise-Anbietern bis zu den großen. (red)