Privatjet-Anbieter GlobeAir holt Pammer an Bord

In enger Zusammenarbeit mit dem GlobeAir-Management soll der 48-Jährige zukünftig Kooperationen mit touristischen Partnern, Reiseveranstaltern und Key Playern im Premium Leisure Segment strategisch positionieren, ausbauen und langfristige Partnerschaften anbahnen.

“Mein Team hat seit der Firmengründung 2008 mit großem Einsatz und Leidenschaft den Premium-Geschäftsreisebereich für Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und Unternehmer auf- und ausgebaut. In diesem Segment hat sich GlobeAir als führender Anbieter am Markt etabliert und wird den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Parallel haben wir aber auch gesehen, dass sich das Premium Leisure-Segment über die Jahre gut entwickelt hat und noch großes Potenzial birgt. Wir wollen diesen Sektor nun strukturiert ausbauen. Für diese Aufgabe sehen wir in Dieter Pammer aufgrund seiner Erfahrung und Expertise den geeigneten Manager. Ich persönlich und Jonathan Berdoz, unser Vice President für Sales und Marketing, freuen uns, ihn für diese spannende Herausforderung gewonnen zu haben,“ so Fragner, CEO GlobeAir.

Die Verstärkung im Premium Leisure Segment sei für Fragner die perfekte Ergänzung zum Kerngeschäftsbereich, da die Kundenzielgruppen große Gemeinsamkeiten aufzeigen würden und das Unternehmen sich mehr als All-Round-Anbieter am Markt positionieren möchte.

Effizient und flexibel reisen

Mit der – nach eigenen Angaben - weltweit größten Flotte moderner Citation Mustang Jets ermöglicht GlobeAir, Europa mit maximalerEffizienz und Flexibilität zu bereisen. Passagiere aus dem asiatischen, amerikanischen sowie arabischen Raum können sich über Quality Connecting Flüge für ihre letzten Meilen bis zum endgültigen Ziel freuen. Weiters steht ein exklusives Zuflugprogramm für Premium-Kreuzfahrten zur Wahl. Bei den angesteuerten Destinationen liegt der Fokus verstärkt auf Hotspots im mediterranen Raum. Dazu zählen z. B. Korsika, Sardinien, Italien, Kroatien, Montenegro, die Côte d’Azur und die Balearen. Ausgewählte Reiseziele von Premium-Veranstaltern ergänzen das umfangreiche Angebot. Sonnenhungrige Leisure Smart Traveller haben somit die Möglichkeit mit dem MyQualityTime-Angebot von GlobeAir, bequem und schnell Dutzende südeuropäische Urlauber-Hotspots zu erreichen. (red)