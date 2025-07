Flughafen Wien: Erfolgreicher Start in die Ferienzeit

Ein gelungener Start in die Ferien: Von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Juni 2025, zählte der Flughafen Wien rund 330.000 Passagiere – ein deutliches Zeichen für die hohe Reiselust der ÖsterreicherInnen. Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, berichtet davon, dass das Flughafen-Team großartige Arbeit geleistet und für einen reibungslosen Ferienbeginn gesorgt habe. Die beliebtesten Destinationen waren Palma de Mallorca, Antalya, Heraklion, Rhodos und Kos. Besonders gefragt waren Reisen nach Spanien, Italien, Griechenland und in die Türkei.

Schneller, komfortabler, entspannter

Um den Reisestart möglichst angenehm zu gestalten, setzt der Flughafen auf optimierte Abläufe und praktische Services: An den Self Baggage Drop-Off-Zonen von Austrian Airlines, Ryanair, Wizz Air und weiteren Airlines können Passagiere ihr Gepäck rasch selbst aufgeben. Verstärkte Teams an Sicherheitskontrollen und Check-in-Schaltern sorgen zusätzlich für kurze Wartezeiten.

Besonderer Komfort erwartet Reisende mit dem FastTrack-Service, Begleitangeboten sowie kostenfreier Unterstützung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Für Familien stehen Leihkinderwägen und Spielplätze in mehreren Terminalbereichen zur Verfügung.

Kulinarik und Shopping

Auch abseits des Gate-Bereichs überzeugt der Flughafen Wien mit Vielfalt: Von der Wolfgang Puck Kitchen + Bar bis zum Jamie Oliver Foodcourt, von veganen Optionen bei The Lala/Veganista bis zu traditionellen Klassikern bei Leberkas-Pepi – das gastronomische Angebot lässt kaum Wünsche offen. Ergänzt wird es durch ein breites Sortiment an Shops wie Vienna Duty Free, Relay, Swarovski oder Longchamp.

Empfehlung: Frühzeitig anreisen

Für eine stressfreie Anreise rät der Flughafen, insbesondere in der Hauptreisezeit, frühzeitig aufzubrechen – insbesondere aufgrund laufender Sanierungsarbeiten auf der A4-Ostautobahn. Der City Airport Train (CAT) bietet die schnellste Verbindung vom Stadtzentrum. Zudem stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten, darunter auch Valet-Services mit E-Ladeoption, zur Verfügung.

Weitere Infos zu Anreise, Services und Angeboten unter: www.viennaairport.com

Buchbare Services: vie-shop.viennaairport.com (red)