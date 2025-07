Flugrekord: Erstmals über 24.000 Flieger gleichzeitig in der Luft

Laut aktuellen Daten von Flightradar24 wurden weltweit erstmals mehr als 24.000 Passagierjets gleichzeitig in der Luft registriert. Im Durchschnitt starten und landen täglich rund 100.000 kommerzielle Flüge – etwa 70 pro Minute. Diese Zahlen verdeutlichen: Der weltweite Luftverkehr befindet sich trotz Klimadiskussionen weiter auf Wachstumskurs.

Auch der Flughafen Wien-Schwechat verzeichnet ein deutliches Passagierplus. Im Mai 2025 nutzten knapp 3,9 Mio. Reisende den größten österreichischen Airport - ein Zuwachs von fast 4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Für das Gesamtjahr wird ein neuer Passagierrekord von rund 32 Mio. erwartet. An Spitzentagen werden in Wien bis zu 100.000 Passagiere abgefertigt, mit derzeit etwa 700 bis 750 Flugbewegungen pro Tag, so die Angaben des Airports.

USA und Naher Osten dominieren

Im internationalen Vergleich bleibt der Flughafen Wien allerdings ein mittelgroßer Standort. Weltweit führt laut Daten des Airports Council International (ACI) auch weiterhin der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport mit 108 Mio. Passagieren jährlich die Rangliste an – etwa dreimal so viel wie Wien. Atlanta zählt zwar nicht zu den Top-Metropolen der USA, fungiert aber aufgrund seiner zentralen Lage als Drehscheibe innerhalb der Vereinigten Staaten und für den internationalen Umsteigeverkehr. Dicht dahinter liegt der Dubai International Airport mit rund 92 Mio. Passagieren.

Europas Flughäfen im globalen Wettbewerb

London Heathrow schafft es mit 83 Mio. Fluggästen unter die Top 5 – als größter europäischer Airport. Auffällig: Kein weiterer europäischer Flughafen ist unter den Top 10 der verkehrsstärksten Airports weltweit. Dazu gehörten voriges Jahr Denver, Istanbul, Chicago O'Hare, Neu Delhi (DEL) und Shanghai Pudong. Istanbul (zuletzt gut 80 Mio. Passagiere) könnte heuer auch in Richtung Stockerl vorstoßen und London Heathrow überholen, heißt es bei der ACI.

In Europa folgen Paris Charles de Gaulle (gut 70. Mio., Amsterdam Schiphol (gut 66 Mio) , Madrid Barajas (knapp 66 Mio.) und Frankfurt (gut 61 Mio.) auf den nächsten Rängen. (APA / red)