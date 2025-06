Studiosus veröffentlicht Fernreisen-Katalog 2026

Neues im Katalog

Neu im Fernreisen-Angebot 2026 von Studiosus ist beispielsweise die Preiswert-Reise „Vietnam – Impressionen“. Auf der zweiwöchigen Reise übernachten die Studiosus-Gäste auf der Insel Cat Ba in der Halongbucht und erkunden sie auf einer Radtour. Sie erleben die Hauptstadt Hanoi, die Kaiserstadt Hue und Hoi An mit seinen unzähligen Lampions. Per Zug geht es von Zentralvietnam in den Süden, zum Badeaufenthalt in Quy Nhon. Weitere Highlights: Ein Mittagessen bei einer vietnamesischen Familie und das koloniale Saigon. Die 14-tägige Reise ist inklusive Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich, aller Flüge, Transfers, Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück, zwei Mittag- und drei Abendessen sowie der qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2.495 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Neben den Königsstädten Rabat, Meknes, Fes und Marrakesch sind die Gäste bei der neuen 14-tägigen Studiosus-Reise „Marokko – zwischen Rif und Atlas“ auch im Norden des Landes unterwegs: am Cap Spartel, der Nordwestspitze Afrikas, in Tanger und der „blauen Stadt“ Chefchaouen.

In 20 Tagen geht es auf der neuen umfassenden China-Reise von Beijing über Shanghai bis Hongkong. Einer der Höhepunkte: eine dreitägige Flusskreuzfahrt auf dem Yangzi (www.studiosus.com/5503). (red)