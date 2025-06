alltours gründet Incoming-Agentur für die Türkei

alltours gründet eine eigene Incoming-Agentur für die Türkei, die ab 1. November 2025 operativ tätig wird. Damit will der Veranstalter im Geschäftsjahr 2025/26 auf 750.000 Gäste in der Türkei wachsen.

Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Incoming-Agentur mit Sitz in der Antalya in der Türkei wird Can Tolga Eroğlu, Inhaber der etablierten Zielgebietsagentur Libero Tours, wie alltours mitteilt. Um die Gästezahl zu steigern, werde u. a. auch das Angebot an Hotels und Flügen für die Türkische Riviera und die Türkische Ägäis massiv ausgebaut. Auch das Rundreiseprogramm mit Reisen unter anderem nach Istanbul und Kappadokien werde erweitert, so heißt es.

„Die Türkei ist eines unserer wichtigsten Volumenziele mit weiterhin großem Wachstumspotenzial. In den kommenden Jahren streben wir jährlich eine Million Türkei-Gäste an. Dafür werden wir unser Hotelprodukt um weitere Exklusivhotels, eigene allsun Hotels und alltoura Club Hotels erweitern“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber der Unternehmensgruppe alltours.

Mit Libero Tours arbeitet alltours bereits seit über 30 Jahren in den Destinationen an der Türkischen Ägäis zusammen. „Mit Can Tolga Eroğlu konnten wir einen dynamischen und innovativen Unternehmer gewinnen, der das touristische Handwerk bereits von seinem Vater gelernt hat. Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind ein großer Gewinn für unsere neue Incoming-Agentur“, so Verhuven.

Großes Türkei-Angebot

alltours hat für die laufende Saison sein Flugangebot nach Antalya an der Türkischen Riviera und nach İzmir, Bodrum und Dalaman an der Türkischen Ägäis aufgestockt und um neue Abflughäfen ergänzt. Insgesamt fliegt alltours derzeit pro Woche rund 1.300 Mal in die Türkei. Parallel dazu hat alltours das Hotelprogramm in den Destinationen ausgebaut. Zu den exklusiven Hotelprodukten bei alltours gehören die beliebten alltoura Club Hotels. Zum Sommer 2025 eröffnete mit dem La Benata ein neues alltoura Club Hotel in Side an der Türkischen Riviera. (red)