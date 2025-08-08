tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff» reisebüro

Explora Journeys launcht neue Ocean Wellness Retreats


Explora Journeys - Ocean Wellness Retreats
Im Oktober und November 2025 bietet Explora Journeys auf ausgewählten Grand Journeys neue, eintägige Wellnessprogramme für innere Balance und Achtsamkeit an.

Explora Journeys, die Luxus-Lifestylemarke der MSC Group, erweitert ihr Angebot um eine Reihe neuer Ocean Wellness Retreats. Die eintägigen Programme kosten 199 EUR und werden exklusiv während ausgewählter Grand Journeys an Bord der EXPLORA I und EXPLORA II im Herbst 2025 durchgeführt.

Ganzheitliche Erholung auf See

Die neuen Ocean Wellness Retreats von Explora Journeys wurden gezielt darauf ausgerichtet, körperliche und emotionale Regeneration zu fördern. Inspiriert von östlicher Weisheit und westlicher Achtsamkeit verbinden sie Elemente wie Surya Shakti Yoga, Pranayama, Klangtherapie, Gong-Bäder unter freiem Himmel sowie geführte Selbstreflexion. Die Programme sollen so persönliche Entwicklung und innere Balance unterstützen und können bei Interesse auch an mehreren Tagen hintereinander besucht werden. Das entschleunigte Reiseformat der Grand Journeys mit ausgedehnten Aufenthalten und viel Zeit an Bord schaffe dafür ideale Voraussetzungen. „Diese Retreats laden Gäste ein, zur Ruhe zu kommen und wieder in Verbindung zu treten – mit sich selbst und mit der weiten, beruhigenden Kraft des Meeres“, sagt Julanda Marais, Head of Ocean Wellness bei Explora Journeys.

Leistungen pro Retreat:
  • Individuell geführtes Tagesprogramm mit ExpertInnen
  • Yoga-Tasche aus 100% Baumwolle
  • Lavendel-Augenpad aus Bio-Hanf & Baumwolle
  • Ocean Wellness Booklet mit Übungen und Impulsen
  • Abendausklang-Überraschung für ein bewusstes Abendritual

Verfügbar sind die Retreats auf zwei Routen:

  • EXPLORA I – A Grand Journey of European Gems and Tropical Idylls 18. Oktober – 12. November 2025 | Von Fusina (Venedig) nach Miami
  • EXPLORA II – A Grand Journey between Sweet Mint Tea & Lava Caves 11. – 22. November 2025 | Von Barcelona nach Bridgetown, Barbados

(red) 


  explora, explora journeys, wellness, retreat, wellnessprogramm, schiff, kreuzfahrt

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
8 August 2025

13:01
TUI Care Foundation unterstützt Valencias Jugend nach Flut 2024
12:08
Explora Journeys launcht neue Ocean Wellness Retreats
11:51
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 32/33
11:33
Türkiye verzeichnet 2025 stabiles Tourismuswachstum
10:39
Schmetterling erweitert Systeme um A3M Destination Manager
10:24
e-hoi startet neue Eventreihe: Ladies Cruise 2026
10:10
Diamir: Einladung zum Südafrika-Webinar

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.