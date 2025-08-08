Explora Journeys launcht neue Ocean Wellness Retreats

Explora Journeys, die Luxus-Lifestylemarke der MSC Group, erweitert ihr Angebot um eine Reihe neuer Ocean Wellness Retreats. Die eintägigen Programme kosten 199 EUR und werden exklusiv während ausgewählter Grand Journeys an Bord der EXPLORA I und EXPLORA II im Herbst 2025 durchgeführt.

Ganzheitliche Erholung auf See

Die neuen Ocean Wellness Retreats von Explora Journeys wurden gezielt darauf ausgerichtet, körperliche und emotionale Regeneration zu fördern. Inspiriert von östlicher Weisheit und westlicher Achtsamkeit verbinden sie Elemente wie Surya Shakti Yoga, Pranayama, Klangtherapie, Gong-Bäder unter freiem Himmel sowie geführte Selbstreflexion. Die Programme sollen so persönliche Entwicklung und innere Balance unterstützen und können bei Interesse auch an mehreren Tagen hintereinander besucht werden. Das entschleunigte Reiseformat der Grand Journeys mit ausgedehnten Aufenthalten und viel Zeit an Bord schaffe dafür ideale Voraussetzungen. „Diese Retreats laden Gäste ein, zur Ruhe zu kommen und wieder in Verbindung zu treten – mit sich selbst und mit der weiten, beruhigenden Kraft des Meeres“, sagt Julanda Marais, Head of Ocean Wellness bei Explora Journeys.

Leistungen pro Retreat:

Individuell geführtes Tagesprogramm mit ExpertInnen

Yoga-Tasche aus 100% Baumwolle

Lavendel-Augenpad aus Bio-Hanf & Baumwolle

Ocean Wellness Booklet mit Übungen und Impulsen

Abendausklang-Überraschung für ein bewusstes Abendritual

Verfügbar sind die Retreats auf zwei Routen:

EXPLORA I – A Grand Journey of European Gems and Tropical Idylls 18. Oktober – 12. November 2025 | Von Fusina (Venedig) nach Miami

EXPLORA II – A Grand Journey between Sweet Mint Tea & Lava Caves 11. – 22. November 2025 | Von Barcelona nach Bridgetown, Barbados

(red)