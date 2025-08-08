Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 32/33

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Anti-Einwanderungsproteste in England:

Für morgigen Samstag, den 9.August 2025, sind in mehreren englischen Städten, darunter Bournemouth, Southampton und Portsmouth, Anti-Migranten-Demonstrationen vor Asylunterkünften geplant. Hintergrund ist der von rechtsextremen Gruppen koordinierten „No Asylum Day“. Die Behörden erhöhen an den entsprechenden Orten die Sicherheitsvorkehrungen, gewaltsame Ausschreitungen sind nicht auszuschließen.

Pride-Demo in Bautzen:

In der sächsischen Stadt Bautzen findet am Sonntag, den 10.August 2025, eine Pride-Demonstration statt, zu der mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden. Gleichzeitig rechnen die Behörden mit einer mitunter rechtsextremen Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Sicherheitskräfte sehen ein großes Risiko für gewaltsame Zusammenstöße. Auch örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Unabhängigkeitstag in Pakistan:

Am Donnerstag, den 14.August 2025, wird in Pakistan der Unabhängigkeitstag gefeiert. 1947 befreite sich das Land von der britischen Kolonialherrschaft. Hinsichtlich des Termins sind unter Umständen Proteste möglich - es ist daher besonders in den Städten mit einer erhöhten Präsenz von Polizeikräften und lokalen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Unabhängigkeitstag in Indien:

Kommenden Freitag, den 15.August 2025, begehen auch die Menschen in Indien den Tag der Unabhängigkeit, die das Land - wie das Nachbarland Pakistan - 1947 von Großbritannien erlangte. Besonders in der Hauptstadt Neu-Delhi sind im Hinblick auf die Feierlichkeiten Proteste und örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Jahrestag des Beginns des Kurdenkonflikts in der Türkei:

Außerdem jährt sich am Freitag der Beginn des Kurdenkonflikts in der Türkei. Am 15.August 1984 begann die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) den bewaffneten Kampf mit einer militärischen Offensive. Obwohl der Konflikt seit Mai diesen Jahres offiziell beendet ist, hat das Datum gegenwärtig wieder besondere Bedeutung. Rund um den Termin besteht eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen und gewaltsamen Protesten. Landesweit, auch in den Großstädten, ist mit zusätzlich erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sollten im öffentlichen Transportwesen und an anderen neuralgischen Orten Vorsicht walten lassen.

Streiks bei Ryanair in Spanien:

Nicht zuletzt kommt es in Spanien ab Freitag aller Voraussicht nach zu einem Streik bei der Fluggesellschaft Ryanair, genauer gesagt bei den Abfertigungsmitarbeitenden der Tochtergesellschaft Azul Handling. Sollte der Arbeitskampf wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Reisende sollten sich rechtzeitig über die Situation vor Ort informieren.