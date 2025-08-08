| news | destination
TUI Care Foundation unterstützt Valencias Jugend nach Flut 2024
Nach den schweren Überschwemmungen im Oktober 2024 unterstützt die TUI Care Foundation mit Traumahilfe-Camps, Rechtsberatung und Resilienz-Training mehr als 950 Betroffene in der Region Valencia.
Im Oktober 2024 verursachte ein DANA-Sturm schwere Überschwemmungen in Valencia, bei denen über 230 Menschen ums Leben kamen und zahlreiche Schulen zerstört wurden. Als Reaktion darauf startete die TUI Care Foundation im März 2025 ein zweijähriges Hilfsprogramm in den Gemeinden Alfafar und Castellar L’Oliveral. Im Zentrum der Initiative stehen viertägige Camps für 360 Kinder, die Outdoor-Aktivitäten mit psychosozialer Betreuung verbinden. Ziel ist es, Erlebtes aufzuarbeiten und den emotionalen Heilungsprozess zu fördern.
Unterstützung für Familien und Schulen
Ergänzend dazu bietet das Programm psychosoziale Betreuung, rechtliche Beratung für 595 Familien sowie Bildungs- und Freizeitworkshops in drei Grundschulen an. Damit soll der Alltag stabilisiert und soziale Kompetenzen wie Empathie und Konfliktlösung gestärkt werden.
Alexander Panczuk, Geschäftsführer der TUI Care Foundation, betont: „Nach den Überschwemmungen brauchen die Menschen in Valencia mehr als Wiederaufbau – sie brauchen emotionale Stabilität und Hoffnung. Unser Emergency Relief Fund und die Zusammenarbeit mit Educo ermöglichen es, Traumata zu verarbeiten und Selbstvertrauen zurückzugewinnen.“
Finanzierung und Partnerschaft
Das Programm wird vollständig durch Spenden von TUI-KundInnen und Mitarbeitenden über den TUI Emergency Relief Fund finanziert. In allen Robinson und TUI Magic Life Clubs in Spanien und Portugal wurden Spendensysteme eingerichtet, um Gäste zur Unterstützung zu motivieren. Jede eingegangene Spende wird von der TUI Care Foundation verdoppelt.
Das Projekt baut auf der bewährten Partnerschaft mit Educo auf. Bereits nach den Vulkanausbrüchen auf La Palma konnten beide Organisationen im Rahmen einer TUI Junior Academy erfolgreich psychosoziale Unterstützung für Kinder leisten. (red)
