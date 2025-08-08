Türkiye verzeichnet 2025 stabiles Tourismuswachstum

Die Republik Türkiye konnte im ersten Halbjahr 2025 ein nachhaltiges Wachstum in der Tourismusbranche verzeichnen. Zwischen Jänner und Juni reisten 26.388.831 internationale BesucherInnen ins Land – ein Zuwachs von 1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Tourismuseinnahmen beliefen sich dabei laut dem Ministerium für Kultur und Tourismus auf 25,8 Mrd. USD, was einem Plus von 7,6% entspricht.

Internationale Gäste blieben im Schnitt 10,0 Nächte im Land (–0,9% gegenüber dem Vorjahr) und gaben durchschnittlich 106 USD pro Nacht und Person aus – ein Anstieg um 8% im Vergleich zu 2024.

DACH-Region mit gemischter Entwicklung

Zu den drei wichtigsten Herkunftsmärkten im ersten Halbjahr 2025 zählten die Russische Föderation (2,61 Mio. BesucherInnen), Deutschland (2,42 Mio.) sowie das Vereinigte Königreich (1,75 Mio.).

Mit Blick auf den DACH-Raums zeigt sich ingesamt ein differenziertes Bild: So reisten aus Österreich +6,7% mehr Gäste in die Türkiye als im Vorjahr, aus der Schweiz +0,7%, während aus Deutschland ein Rückgang um –1,8% verzeichnet wurde. Im Juni 2025 kehrte sich der Trend am deutschen Markt jedoch um: Die Einreisen stiegen um +11,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat, der Marktanteil Deutschlands erhöhte sich von 10,5% auf 11,8%.

Auch aus Nordamerika, Zentralasien, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie aus zahlreichen europäischen Wettbewerbsdestinationen wurden zweistellige Zuwächse gemeldet.

Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy zeigte sich zuversichtlich: „Trotz vieler geopolitischer Herausforderungen hat Türkiye ihr Wachstum fortgesetzt. Unsere Strategie der Diversifizierung von Reisezielen, Produkten und Quellmärkten zahlt sich aus. Für das Gesamtjahr erwarten wir weiterhin Tourismuseinnahmen in Höhe von 64 Mrd. USD.“ (red)