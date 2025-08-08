| news | destination
Türkiye verzeichnet 2025 stabiles Tourismuswachstum
Mit über 26 Mio. BesucherInnen und steigenden Einnahmen bleibt Türkiye auf Wachstumskurs – trotz geopolitischer Herausforderungen.
Die Republik Türkiye konnte im ersten Halbjahr 2025 ein nachhaltiges Wachstum in der Tourismusbranche verzeichnen. Zwischen Jänner und Juni reisten 26.388.831 internationale BesucherInnen ins Land – ein Zuwachs von 1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Tourismuseinnahmen beliefen sich dabei laut dem Ministerium für Kultur und Tourismus auf 25,8 Mrd. USD, was einem Plus von 7,6% entspricht.
Internationale Gäste blieben im Schnitt 10,0 Nächte im Land (–0,9% gegenüber dem Vorjahr) und gaben durchschnittlich 106 USD pro Nacht und Person aus – ein Anstieg um 8% im Vergleich zu 2024.
DACH-Region mit gemischter Entwicklung
Zu den drei wichtigsten Herkunftsmärkten im ersten Halbjahr 2025 zählten die Russische Föderation (2,61 Mio. BesucherInnen), Deutschland (2,42 Mio.) sowie das Vereinigte Königreich (1,75 Mio.).
Mit Blick auf den DACH-Raums zeigt sich ingesamt ein differenziertes Bild: So reisten aus Österreich +6,7% mehr Gäste in die Türkiye als im Vorjahr, aus der Schweiz +0,7%, während aus Deutschland ein Rückgang um –1,8% verzeichnet wurde. Im Juni 2025 kehrte sich der Trend am deutschen Markt jedoch um: Die Einreisen stiegen um +11,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat, der Marktanteil Deutschlands erhöhte sich von 10,5% auf 11,8%.
Auch aus Nordamerika, Zentralasien, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie aus zahlreichen europäischen Wettbewerbsdestinationen wurden zweistellige Zuwächse gemeldet.
Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy zeigte sich zuversichtlich: „Trotz vieler geopolitischer Herausforderungen hat Türkiye ihr Wachstum fortgesetzt. Unsere Strategie der Diversifizierung von Reisezielen, Produkten und Quellmärkten zahlt sich aus. Für das Gesamtjahr erwarten wir weiterhin Tourismuseinnahmen in Höhe von 64 Mrd. USD.“ (red)
türkiye, türkei, tourismus, wachstum, besucherzahl, wachstumskurs, zuwachs, gotürkiye
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
TUI Care Foundation unterstützt Valencias Jugend nach Flut 2024
Nach den schweren Überschwemmungen im...
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 32/33
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
Florida Keys: September voller Event-Highlights
Im September bieten die Florida...
Aviareps Austria verstärkt Aviation-Team
Mit Krisztian Szabo als neuem...
Ponant begleitet historische Rückkehr zum Nordpol
40 Jahre nach einer kaum...