| news | schiff
e-hoi startet neue Eventreihe: Ladies Cruise 2026
e-hoi präsentiert mit der neuen Eventreihe Ladies Cruise 2026 ein Flusskreuzfahrtangebot speziell für Frauen – mit maßgeschneidertem Programm und All-Inclusive-Komfort.
Mit der neuen Eventreihe Ladies Cruise 2026 launcht der Kreuzfahrtspezialist e-hoi eine speziell auf weibliche Zielgruppen zugeschnittene Produktinnovation im Flusskreuzfahrtsegment. In Kooperation mit VIVA Cruises werden zwei exklusive Reisen angeboten, die ausschließlich für Frauen buchbar sind.
Flusskreuzfahrten nur für Frauen
Die erste Reise findet vom 23. bis 26. Jänner 2026 auf der VIVA Enjoy statt. Ab/bis Düsseldorf führt die Route über Amsterdam und Nijmegen durch die winterliche Rheinlandschaft. Die zweite Cruise folgt vom 13. bis 15. März 2026 ab/bis Frankfurt auf der VIVA Tiara mit Stopps in Speyer und Worms.
Beide Schiffe bieten großzügige Kabinen, stilvolles Design und eine Bordgastronomie auf hohem Niveau. Gäste profitieren zudem von zahlreichen Inklusivleistungen wie Rituals Pflegeprodukten, einer Nespresso-Maschine auf der Kabine sowie dem umfangreichen VIVA All-Inclusive-Paket.
Entertainment, Kulinarik und Frühbuchervorteile
Das Programm an Bord kombiniert klassische Flusskreuzfahrt-Erlebnisse mit modernem Entertainment. DJ-Sets, Yoga, High Tea und ein stilvolles Gala Dinner schaffen eine ungezwungene Atmosphäre. Abends laden Lounge-Bereiche und Bars zum Verweilen ein.
Die Reisen sind ab sofort exklusiv auf e-hoi.de buchbar - bis 30. September 2025 mit bis zu 300 EUR Frühbucherrabatt p.P.
Weitere Informationen unter: www.e-hoi.de (red)
e-hoi, themenreise, eventreise, frauen, ladies cruise, flusskreuzfahrt, schiff, flussschiff, viva cruises
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Explora Journeys launcht neue Ocean Wellness Retreats
Im Oktober und November 2025...
AIDA: Mittsommerreise mit Stargast Samu Haber 2026
AIDA Cruises bietet im Juni...
Oceania Cruises stellt neue "Kangaroo Route" vor
Die neu angebotene Route von...
Sea Cloud Cruises: Harald Oltmann neu im Vertriebsteam
Die Hamburger Reederei setzt verstärkt...
Ponant begleitet historische Rückkehr zum Nordpol
40 Jahre nach einer kaum...