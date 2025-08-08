tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | schulung» reisebüro

Diamir: Einladung zum Südafrika-Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Am 14. August 2025 erhalten Agents im Rahmen einer Diamir-Schulung fundierte Einblicke und Verkaufsimpulse zur Desination Südafrika. 

Südafrika zählt zu den vielseitigsten Reiseländern Afrikas. Die Nation an der Südspitze des Kontinents vereint eindrucksvoll landschaftliche Kontraste, eine reiche Tierwelt und kulturelle Vielfalt. Safari-Erlebnisse im Kruger-Nationalpark, Panoramafahrten entlang der Garden Route oder eine Weinverkostung in Stellenbosch stehen exemplarisch für das breite Spektrum touristischer Highlights. Auch Kapstadt mit dem Tafelberg und dem Kap der Guten Hoffnung zählt zu den beliebtesten Reisezielen des Landes.

Inhalt des Webinars

Das einstündige Webinar findet am 14. August von 08:30 bis 09:30 Uhr statt und richtet sich an ReisebüromitarbeiterInnen, die ihr Wissen über Südafrika vertiefen möchten. Afrika-Expertin Peggy Flack von Diamir Erlebnisreisen gibt einen Überblick über verschiedene Reiseformate – von geführten Gruppenreisen bis hin zu maßgeschneiderten Individualprogrammen. Ziel ist es, Verkaufsimpulse zu setzen und die Beratungskompetenz gegenüber KundInnen gezielt zu stärken. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt unkompliziert über die Microsoft Teams-App oder direkt im Browser.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.diamir.org/webinar-suedafrika (red) 


  diamir, schulung, einladung, destinationsschulung, webinar, online-schulung, termin, kalender, kalender terminkalender, südafrika

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.