Diamir: Einladung zum Südafrika-Webinar

Südafrika zählt zu den vielseitigsten Reiseländern Afrikas. Die Nation an der Südspitze des Kontinents vereint eindrucksvoll landschaftliche Kontraste, eine reiche Tierwelt und kulturelle Vielfalt. Safari-Erlebnisse im Kruger-Nationalpark, Panoramafahrten entlang der Garden Route oder eine Weinverkostung in Stellenbosch stehen exemplarisch für das breite Spektrum touristischer Highlights. Auch Kapstadt mit dem Tafelberg und dem Kap der Guten Hoffnung zählt zu den beliebtesten Reisezielen des Landes.

Inhalt des Webinars

Das einstündige Webinar findet am 14. August von 08:30 bis 09:30 Uhr statt und richtet sich an ReisebüromitarbeiterInnen, die ihr Wissen über Südafrika vertiefen möchten. Afrika-Expertin Peggy Flack von Diamir Erlebnisreisen gibt einen Überblick über verschiedene Reiseformate – von geführten Gruppenreisen bis hin zu maßgeschneiderten Individualprogrammen. Ziel ist es, Verkaufsimpulse zu setzen und die Beratungskompetenz gegenüber KundInnen gezielt zu stärken. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt unkompliziert über die Microsoft Teams-App oder direkt im Browser.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.diamir.org/webinar-suedafrika (red)