St. Pancras London wird Teil der Autograph Collection Hotels

Die Geschichte des St. Pancras Hotel beginnt im Jahr 1873, als der visionäre Architekt Sir George Gilbert Scott das Midland Grand Hotel entwarf und eröffnete. Mit seiner markanten gotischen Architektur wurde das denkmalgeschützte Bauwerk zu einer der berühmtesten Adressen Londons. Im Zentrum der Neuausrichtung und des Rebrandings steht nach 100 Jahren ein neues Konzept: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sollen zu einem ganzheitlichen Gästeerlebnis verschmelzen, das sowohl das historische Erbe ehre als auch modernen Komfort neu definiere, wie Marriott mitteilt.

Die umfassenden Renovierungsarbeiten begannen im Jänner 2024 und konzentrieren sich auf die beiden Hauptbereiche des Hauses: das Barlow House und die historischen Chambers Suiten. Im Barlow House wurden 207 Zimmer neugestaltet – mit wohnlichem Ambiente, Art-Déco-Details und zeitgemäßen Annehmlichkeiten, nun veredelt im Stil der Autograph Collection. Die Chambers Suiten umfassen 38 historische Suiten und zeichnen sich durch ihre originale gotische Struktur aus: hohe Decken, gewölbte Fenster, Marmorkamine und maßgeschneiderte viktorianische Designelemente prägen das exklusive Erlebnis. Die vollständige Renovierung soll Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Aufenthalt im Zeichen der Zeit

Historische Referenzen, kreative Rituale und liebevoll gestaltete Elemente sollen den Aufenthalt zu einer Hommage an die Zeit selbst machen. Beim Check-in begegnen Gäste typografischen Elementen im Stil viktorianischer Porter-Schilder. In den Zimmern warten Vintage-Postkarten, literarische Fundstücke und kleine Gedichte als poetische Überraschungen. In der Library of Time entfaltet sich ein Sammelsurium aus Geschichten, Erinnerungen und Inspirationen – ein Ort zum Verweilen und Entdecken.

Dreimal täglich wird die Geschichte des Hauses durch besondere Rituale lebendig: Um 17:05 Uhr erinnert ein Punschritual an die Eröffnung des ursprünglichen Midland Grand Hotels im Jahr 1873. Um 19:35 Uhr folgt das G&Tea-Ritual – eine Hommage an das Jahr der Schließung. Und um 20:11 Uhr schlagen Poesie-Lesungen mit Gedichten von Sir John Betjeman eine Brücke zur Wiedereröffnung im Jahr 2011. Darüber hinaus ermöglichen QR-Code-geführte Touren einen tiefen Einblick in die verborgene Architektur des Hauses – von historischen Treppenhäusern bis zu kaum bekannten Details. Im hauseigenen Spa schließlich spiegeln eigens entwickelte Behandlungen die Verbindung zur Eisenbahngeschichte wider und machen die Vergangenheit auf wohltuende Weise erlebbar. „

"Das St. Pancras London verkörpert genau das, wofür die Autograph Collection steht – ein Haus mit Charakter, tief in seiner Umgebung verwurzelt und voller Geschichte. Dieses neue Kapitel lässt die Vergangenheit lebendig werden – auf eine Weise, die mutig, sinnlich und unvergesslich ist“, meint Sandra Schulze-Potgieter, Vice President Premium & Select Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International.