For Family Reisen: 2026 zur Buchung freigegeben

For Family Reisen habe das Gruppenreiseangebot für 2026 mit optimierten Routen, sorgfältig ausgewählten Unterkünften und noch abwechslungsreicheren, kindgerechten Programmen gezielt weiterentwickelt, wie der deutsche Veranstalter mitteilt. Dabei werde stets auf die individuelle und persönliche Betreuung der Familien gesetzt: Jede Reise werde mit erfahrenen ReiseexpertInnen im persönlichen Gespräch sorgfältig geplant und passend zum Alter der Kinder gebucht. Um höchste Qualität zu garantieren, werden sämtliche Familienreisen regelmäßig getestet und auch auf Basis des Gästefeedbacks kontinuierlich verbessert, so heißt es. Die Anpassungen für 2026 sollen die Gruppenreisen noch erlebnisreicher und zugleich familiengerechter machen.

Besonders für die Osterferien 2026 lohne sich eine frühzeitige Buchung: Die Nachfrage nach Fernreisen sei hoch und treibe die Flugpreise nach oben. Wer jetzt buche, profitiere nicht nur von attraktiven Konditionen, sondern sichere sich auch einen Platz bei bereits garantierten Reiseterminen.

Reise-Beispiele

Japan for Family – Höhepunkte aus Tradition & Moderne

Neu im Programm der Japan-Familienreise ist eine Ninja Experience: In originalgetreuer Montur lernen Kinder geheime Techniken wie den Umgang mit Shuriken (Wurfsternen) und dem traditionellen Blasrohr. Ebenfalls neu: Ein Besuch in einem klassischen Onsen im Fuji-Hakone-Nationalpark. Am Ende der Reise bleiben Familien zwei Nächte in Osaka – mit etwas mehr Zeit für Highlights wie die berühmte Burg und eines der größten Aquarien der Welt, wo Walhaie bestaunt und Meeresschutz hautnah erlebt werden.

Mexiko Family & Teens – Action pur in Mexiko

Die Familienreise für Teenager in Mexiko wird preislich attraktiver und zugleich abenteuerreicher: Zipline, Rafting und neue Ausflüge im Dschungel sorgen für Action. Statt langer Transfers und Grenzübertritte liegt der Fokus jetzt ganz auf Yucatán. Neu im Programm ist auch eine Bootsfahrt auf der Lagune von Catazajá mit Glücksmomenten beim Beobachten von Seekühen sowie ein Blick über den Dschungel von der abgelegenen Pyramide Calakmul – eine der größten Maya-Stätten Mexikos, fernab vom Massentourismus.

Galápagos Family & Teens – Best of Ecuador: Amazonas und Galápagos

Die Galápagos-Familienreise durch Ecuador vereint alle Highlights für naturbegeisterte Familien: Quito mit Äquator-Experimenten, Lamawanderung in den Anden bei einer Gastfamilie und ein Aufenthalt in einer Amazonas-Eco-Lodge mit Nachtwanderung, Schokotour und Riverfloating. Krönender Abschluss ist eine Woche auf den schönsten Galápagos-Inseln – mit Schnorchelausflügen und der Beobachtung von Riesenschildkröten. Die optimierte Route lässt mehr Raum für Freizeit an Strand und Pool.

Alle buchbaren Termine für Familien-Gruppenreisen 2026 gibt es hier: www.familien-reisen.com/termine/termine-familienreisen-2026/ (red)