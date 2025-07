LTA-Reiseschutz-Ranking: Die wichtigsten Reiseschutzbausteine

Ob plötzliche Krankheit, Unfall im Ausland oder verlorenes Gepäck - jedes Jahr geraten viele UrlauberInnen in Situationen, in denen sie dringend Hilfe brauchen. Wer in solchen Situationen richtig abgesichert sei, könne sich zumindest über keine finanziellen Zusatzbelastungen freuen, wie LTA mitteilt. „Unsere Erfahrungen und Daten zeigen: Am häufigsten werden Auslandsreisekranken- und Reiserücktrittsversicherungen in Anspruch genommen“, sagt Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. „Gerade medizinische Notfälle im Ausland können schnell Kosten in fünfstelliger Höhe verursachen, besonders außerhalb Europas.“ Basierend auf langjähriger praktischer Erfahrung habe die LTA die wichtigsten Reiseschutzbausteine bewertet und ihre Relevanz in einem Ranking geordnet. Hier das Ergebnis.

Reiseschutz - was ist wichtig?

1. Auslandsreisekrankenversicherung (sehr wichtig)

Laut LTA der absolute Pflichtschutz für jede Reise ins Ausland. Selbst kleinere Behandlungen können im Ausland schnell teuer werden. In den USA etwa kostet ein Tag im Krankenhaus mehrere tausend Dollar. Ohne Versicherung droht im Ernstfall der finanzielle Ruin. Die Krankenkassen zahlen - wenn überhaupt - oft nur einen Bruchteil der im Ausland entstehenden Behandlungskosten.

2. 24/7-Notfall-Assistenz (sehr wichtig)

Hilfe rund um die Uhr - sei es bei der Krankenhausorganisation, dem Dolmetscherservice oder der Buchung von Ersatzflügen. „Ein Anruf genügt, wir koordinieren im Hintergrund alles“, so Dorka.

3. Reiserücktrittsversicherung (sehr wichtig)

Der Versicherungsschutz für die Stornokosten, wenn man eine Reise z. B. wegen Krankheit oder Unfall nicht antreten kann. Gerade bei teuren Fernreisen oder langen Familienurlauben spart diese Police bares Geld - oft mehrere tausend Euro.

4. Reiseabbruchversicherung (wichtig)

Wenn man die Reise vorzeitig abbrechen oder unterbrechen muss – etwa wegen eigener Erkrankung oder Krankheit eines Angehörigen oder eigener Verletzung während der Reise –, übernimmt die Versicherung Rückreise- oder Nachreisekosten und erstattet nicht genutzte Leistungen.

5. Reisegepäckversicherung (weniger wichtig)

Sinnvoll, aber ein vergleichsweise überschaubares Risiko. Viele Fluggesellschaften haften für verlorenes oder verspätetes Gepäck. Die Deckungssummen sind bei Zusatzversicherungen oft begrenzt und der Aufwand hoch. Tipp: Wichtige Dokumente, Technik und Medikamente immer im Handgepäck mitführen.

Flexibler Schutz: Einzelreise oder Jahrestarif

LTA bietet Reiseschutzprodukte modular an: KundInnen können Einzelbausteine oder Paketlösungen buchen - ganz nach persönlichem Reiseverhalten und Sicherheitsbedürfnis. Die Laufzeit ist flexibel: Der Schutz gilt wahlweise nur für eine bestimmte Reise oder für alle Reisen innerhalb eines Jahres - ideal für Vielreisende. (red)