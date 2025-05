Innsbruck Airport: Erster TUI Ferienflug nach Antalya gestartet

Am heutigen Freitag, den 23. Mai 2025, hob um 10:00 Uhr der erste TUI Ferienflieger des Sommers von Innsbruck nach Antalya ab. Der Tag bot sich dabei geradezu optimal an: Bei regnerischem Wetter in Tirol starteten die Gäste in Richtung türkische Riviera und damit in die Sonne. Gemeinsam mit Airline-Partner Corendon Airlines bietet TUI Österreich die Verbindung bis 3. Oktober 2025 einmal wöchentlich – jeweils freitags – an. Der Auftaktflug war nahezu ausgebucht.



Antalya zurück im TUI Flugplan ab Tirol

„Ich freue mich sehr, dass wir unser Flugangebot ab Innsbruck mit der Direktverbindung nach Antalya erweitern konnten“, so Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Die Wiederaufnahme der Türkei-Flüge stützt sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Flughafen Innsbruck, Corendon Airlines sowie regionalen Vertriebspartnern.

Auch Marco Pernetta, Geschäftsführer des Flughafens Innsbruck, begrüßt die Rückkehr der Destination: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Türkei wieder zu einem Fixpunkt ab Innsbruck wird.“ Antalya führt derzeit die Liste der beliebtesten Sommerdestinationen bei TUI Gästen aus Tirol an. Besonders gefragt sind die zahlreichen All Inclusive Hotels, die bei Familien und Paaren durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre Gastfreundschaft überzeugen.

Mit der neuen Antalya-Verbindung erweitert TUI Österreich sein Flugprogramm ab Innsbruck, das bereits Kalabrien, Mallorca sowie die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Karpathos umfasst.

TUI Flugprogramm ab Innsbruck

2x wöchentlich nach Kreta,

1x wöchentlich nach Kos, Rhodos und Karpathos

2x wöchentlich nach Palma de Mallorca

1x wöchentlich nach Lamezia Terme

1x wöchentlich nach Antalya

(red)