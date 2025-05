Discover Airlines führt Gepäckabhol- und Check-in-Service ein

Discover Airlines bietet in Kooperation mit dem Technologie-Provider Airportr ab sofort einen neuen Gepäckabhol- und Check-in-Service für Abflüge ab Frankfurt an. Damit erweitert der Ferienflieger das Serviceangebot analog zur Lufthansa und sorgt für ein einheitliches Reiseerlebnis innerhalb der Lufthansa Group. Ziel ist es, den Passagieren ein noch komfortableres und stressfreieres Reiseerlebnis zu bieten.

Kofferfrei zum Flughafen

Das Prinzip: Gepäckstücke werden auf Wunsch direkt an der Haustür oder einem beliebigen Ort innerhalb des Servicegebiets abgeholt, versiegelt, sicher zum Flughafen transportiert und eingecheckt. Reisende können so ohne Koffer direkt zur Sicherheitskontrolle gehen und ihr Gepäck erst am Reiseziel wieder entgegennehmen. Über einen Live-Tracker sind Status-Updates und ein digitaler Gepäckanhänger jederzeit verfügbar.

Der neue Service ist bis zu 36 Stunden vor Abflug über die Website von Discover Airlines buchbar. Aktuell steht er KundInnen aus dem Großraum Frankfurt sowie aus Mannheim, Heidelberg, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Bensheim zur Verfügung. Eine Erweiterung des Einzugsgebiets ist geplant. Die Preise starten bei 25 EUR und richten sich nach Standort und Abholzeit. (red)