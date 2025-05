Flughafen Wien AG mit positivem ersten Quartal 2025

Plus bei Passagieren, Umsatz und Gewinn: Wie die Flughafen-Wien-Gruppe gestern bekannt gab, hat sie im ersten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum verzeichnet. Insgesamt nutzten von Jänner bis März 7,9 Mio. Reisende (+4,6%) die Airports der Gruppe, davon 6,1 Mio. den Standort Wien (+1,8%). Der Umsatz stieg um 7,4% auf 225,9 Mio. EUR, das EBITDA lag bei 81,3 Mio. EUR (+2,2%), das EBIT bei 48,7 Mio. EUR (+4,9%). Das Periodenergebnis verbesserte sich auf 39,9 Mio. EUR (+7,3%). Für das Gesamtjahr hält der Flughafen an seiner Prognose fest: Erwartet werden rund 42 Mio. Passagiere in der Gruppe und 32 Mio. am Standort Wien.

Investitionsoffensive und Ausbauprojekte

Weiters teilte der Airport mit, dass die Investitionsoffensive 2025 auf rund 300 Mio. EUR erhöht. Dazu sagt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG: "Die allen Unkenrufen zum Trotz anhaltende Reiselust und die in allen Unternehmensbereichen positive Entwicklung haben auch im Q1/2025 zu mit rund 7% Steigerungen sehr erfreulichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen geführt. Da wir weiteres Wachstum in den kommenden Jahren erwarten, beschleunigt sich die Investitionsoffensive 2025 weiter auf rund 300 Mio. EUR. Bereits im Sommer wird die Dachgleiche der Terminal-Süderweiterung erreicht sein, die Erweiterung des Office Park 4 um weitere 17.000m² steht vor dem Start. Das künftig größte Hotel am Standort mit 510 Zimmern feiert bereits Dachgleiche und wird noch heuer seine Pforten öffnen. Auch der mit 80.000 m² größte Logistikpark Österreichs geht in Betrieb."

Langstrecke wächst

Besonders stark wächst der Fernreiseverkehr: Im ersten Quartal 2025 nahm das Passagieraufkommen in den Fernen Osten um mehr als 30% zu. Die Nachfrage nach Zielen wie Bangkok steigt, der chinesische Markt kehrt zurück. Ab 3. Juni bietet Scoot eine neue Direktverbindung zwischen Wien und Singapur. Insgesamt sind im Reisesommer über 190 Destinationen direkt ab Wien erreichbar.

Starke Entwicklung auch im April

Im April verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe 3,8 Mio. Passagiere (+9,6%), in Wien allein waren es 2,8 Mio. (+7,6%). Die Osterfeiertage wirkten als Wachstumstreiber. Besonders deutlich zulegen konnten der Verkehr in den Nahen und Mittleren Osten (+60,4%) sowie in den Fernen Osten (+43,0%).

Auch die Auslandsbeteiligungen trugen zum positiven Ergebnis bei: Der Flughafen Malta zählte im April 896.769 Passagiere (+15,8%), Kosice 47.565 Passagiere (+23,6%). Im ersten Quartal verbuchten beide Standorte teils zweistellige Wachstumsraten.

Ausblick bleibt positiv

Die Flughafen Wien AG bestätigt ihre Jahresprognose: Für 2025 werden ein Umsatz von rund 1.080 Mio. EUR, ein EBITDA von etwa 440 Mio. EUR und ein Periodenergebnis von rund 230 Mio. EUR erwartet – vorbehaltlich geopolitischer Einflüsse oder gravierender Verkehrsrestriktionen. (red)