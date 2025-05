meinelocation.at lädt zum exklusiven Netzwerkabend

Gastgeber des Events sind Lukas Hasenauer und Dominik Scherz, Gründer der Plattform meinelocation.at, die sich mit ihrem Fokus auf außergewöhnliche Veranstaltungsorte und professionelle Vernetzung in der Branche etabliert hat. „Mit unserem Netzwerkabend schaffen wir eine Bühne für persönliche Begegnungen, kreative Impulse und auch neue Partnerschaften“, so Hasenauer. „Gerade in unserer schnelllebigen Branche sind starke Netzwerke, Inspiration und Qualität entscheidend“, ergänzt Scherz.

Erlebnis, Inspiration und Austausch

Die Gäste erwartet ein vielseitiges Programm: Ausgewählte Locationpartner aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland präsentieren ihre Veranstaltungsorte und stehen für Beratungsgespräche bereit. Ergänzend dazu zeigen Event-Dienstleister kreative Konzepte und aktuelle Trends für die erfolgreiche Umsetzung individueller Events.

Ein Highlight des Abends ist der Auftritt der Drag Queen Ryta Tale – eine Show-Überraschung anlässlich des Pride Month. Musikalisch untermalt wird der Abend mit Drums & Percussion und DJ-Sound, powered by JET Events. Kulinarisch sorgen erlesene Weine ausgewählter Winzer und weitere Genusserlebnisse in der Tasting-Lounge für besondere Genussmomente.

Der Eintritt zum Netzwerkabend ist für Fachbesucher kostenlos, eine Registrierung ist erforderlich.

Location: Almanac Palais Vienna, Parkring 14–16, 1010 Wien

Datum: Mittwoch, 11. Juni 2025

Uhrzeit: 18:00–21:00 Uhr

Anmeldung: www.meinelocation.at/netzwerkabend

(red)

Der Eintritt ist für Fachbesucher kostenlos, eine Registrierung ist erforderlich: www.meinelocation.at/netzwerkabend meinelocation.at-Netzwerkabend Ort: Almanac Palais Vienna, Parkring 14–16, 1010 Wien Datum: Mittwoch, 11. Juni 2025 Uhrzeit: 18:00–21:00 Uhr