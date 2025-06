ÖHV: Die Hälfte der ÖsterreicherInnen urlaubt im Inland

„Das Reisefieber ist ungebrochen und Österreich ist und bleibt das Urlaubsziel Nr. 1“, erklärt ÖHV-Präsident Walter Veit. 55% der SommerurlauberInnen planen zumindest einen Aufenthalt im Inland, zugleich zieht es sechs von zehn auch ins Ausland. Viele gönnen sich beides: 46% verreisen einmal, 30% zweimal und rund ein Viertel dreimal oder öfter.

Steiermark am beliebtesten

An der Spitze der beliebtesten heimischen Sommerziele liegt der Studie zufolge wieder die Steiermark, dicht gefolgt von Kärnten und Salzburg. „Die heimischen Betriebe überzeugen mit einem starken Gesamtpaket vom Aktivurlaub über Wellness bis zum Sprung ins kühle Nass“, betont Veit. Die Planung erfolgt dabei überwiegend digital: 43% informieren sich vorab online – etwa über Google, Reiseblogs oder Bewertungsplattformen. Weitere 40% buchen über Plattformen wie Booking.com oder Expedia, drei von zehn setzen auf Empfehlungen aus dem Freundes- und Familienkreis.

Wenige Kurzfrist-Buchungen

Während KI-Anwendungen in vielen Bereichen stark an Bedeutung gewinnen, halten sie bei der Urlaubsplanung erst langsam Einzug: 6% nutzen KI regelmäßig, 14% gelegentlich, die große Mehrheit von 74% gar nicht. 16% der UrlauberInnen planen mit langem Vorlauf (mehr als sechs Monate), 35% buchen drei bis sechs Monate im Voraus. Ein Viertel entscheidet sich ein bis zwei Monate vorher, 13% buchen kurzfristig. „Gerade in stark gefragten Regionen ist frühbuchen zu empfehlen, am besten direkt über die Hotelwebsite: Da gibt es das beste Angebot zum besten Preis”, so die ÖHV in der Aussendung. (red)

Quelle:

Die ÖHV und das Meinungsforschungsinstitut Reppublika befragen für das ÖHV-Urlaubsradar regelmäßig vor Schulferien eine repräsentative Auswahl von 1.000 ÖsterreicherInnen zu ihren Urlaubsplänen.