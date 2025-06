Oberösterreich setzt auf „neue Sommerfrische“

Die Sehnsucht nach der Natur als Raum für Erholung und Aktivität, für vielfältige Sport- und Freizeiterlebnisse ist eine starke Triebfeder der Reiselust. Der Gästebefragung Tourismus Monitor Austria (Sommer 2024) zufolge sind für 46% der Urlaubsgäste Seen und Flüsse, für 43% die Berge und für 39% allgemein Natur und Landschaften der ausschlaggebende Entscheidungsgrund für einen Urlaub in Oberösterreich.

Vergangene Woche brachte das Bundesland das Gefühl der Sommerfrische, oberösterreichische Lebensfreude und typische Kulinarik sowie viele Urlaubsideen nach Wien. Beim „OÖ Sommerfrische Genuss- und Kulturfestival“ auf dem Heldenplatz präsentierten rund 50 touristische Anbieter aus allen Regionen Urlaubsideen. Aufgetanzt wird außerdem am 14. Juni beim traditionellen Oberösterreicher Ball im Wiener Rathaus.

Im Tourismusjahr 2024 sorgten alleine Gäste aus Wien für rund 957.000 Nächtigungen in Oberösterreichs Beherbergungsbetrieben, um 4,9% mehr als noch im Jahr davor, wie die Tourismusorganisation mitteilt. Mit einem Anteil von 19,6% an den Inlandsnächtigungen sind sie nach den OberösterreicherInnen die zweitstärkste Gästegruppe auf dem Heimmarkt Österreich. Damit liegen sie unmittelbar vor den UrlauberInnen aus Niederösterreich mit rund 882.000 Nächtigungen, was 18% der Inlandsnächtigungen entspricht. Über die Bahnknotenpunkte Linz, Wels und Attnang-Puchheim sind die Destinationen gut ans Öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Regionale Mobilitäts-Initiativen wie das Salzkammergut Shuttle versorgen Gäste mit öffentlicher Mobilität vor Ort. Oberösterreich Tourismus setzt beim Thema Urlaubsmobilität auch auf gemeinsame Marketingmaßnahmen mit den ÖBB.

Auswahl an OÖ News im Sommer

Im Mühlviertel gibt es das neue Angebot der „Tour de Alm ROAD“, eine anspruchsvolle Mehrtages-Rennrad- und Graveltour, die sternförmig über drei Tage ohne Gepäck bewältigt werden kann. Neben Mehrtagestouren bietet das Mühlviertel auch viele (Renn-)radstrecken als Tagesausflug. Wie zum Beispiel eine grenz-überschreitende Tagestour zum Lipno Stausee ins benachbarte Tschechien.

Donau Oberösterreich: Die OÖ Landesgartenschau INNsGrün findet 2025 in Schärding statt. Auf 11 Hektar präsentieren vier Geländeteile – Schlosspark, Innlände, Orangerie- und Kurpark und das Grüntal – individuelle Gartenthemen, Ausstellungsbeiträge und Angebote. Mit fünf neuen Outdoor Escapes erweitert das Obere Donautal sein Freizeitangebot. Die Spiele erstrecken sich über fünf Gemeinden in der Leader Region Donau-Böhmerwald.

Linz: Zu den Events im Sommer in Linz zählen das Festival Lido Sounds von 27. bis 29. Juni direkt am Donauufer, das Pflasterspektakel von 17. bis 19. Juli in der Linzer Innenstadt oder das Ars Electronica Festival von 3. bis 7. September – heuer mit dem Thema „Panic – yes/no“.

Mit Radrouten wartet die „Voi Guad“-Region Wels auf, etwa mit dem Voralpenradweg, dem Panoramaradweg, der E-Bike-Route „Wels – Kremsmünster – Eberstalzell“ und der Rennradtour „Rund um Wels“. Wels ist auch eine Römerstadt. Mit der Römerbrücke erhält Wels eine touristische Landmark mehr, die auch eine Ergänzung für die Anbindung an bestehende Radwege ist.

Die Pyhrn-Priel – Bad Hall – Steyr und Nationalpark Region bieten die Pyhrn-Priel AktivCard an - kostenlos und bereits ab der ersten Übernachtung in einem der 185 Partnerbetriebe erhältlich. Inbegriffen sind kostenlose Bergbahnfahrten in Hinterstoder und auf die Wurzeralm, ein einmaliger Eintritt in die Therme Mediterrana in Bad Hall, Audiowalks durch das historische Steyr oder Nationalpark-Touren, Museumsbesuche und Erlebnisprogramme für Kinder.

Im Salzkammergut hat der Walderlebnis Park Gosau neu eröffnet – ein Abenteuerland zum Entdecken, Lernen und Staunen. Im neuen „Sein Boutique Suites“ sind auch Hunde erlaubt. Abenteurern wird der „Große Welt-Raum-Weg“ mit Start in Bad Ischl empfohlen. Als Wegmarken fungieren Audiotracks am Smar-phone. Der Weg beginnt in der Privatheit des eigenen Badezimmers, führt von Bad Ischl in fünf bis sechs Tagesetappen im Toten Gebirge von Berghütte zu Berghütte, von Hör-Raum zu Hör-Raum. Entstanden ist das Projekt im Zuge der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.

Die Vitalwelt Bad Schallerbach und das s’Innviertel präsentieren die neue „Bewegungs-Arena Innviertel“, ein österreichweit einzigartiges Wanderwegenetz mit 131 Routen, die auf rund 1.000 km Länge zum Wandern, Walken, Laufen oder Spaziergehen einladen. Alle Routen findet man in der neuen Bewegungs-Arena Karte. Das Woodstock der Blasmusik von 26. bis 29. Juni in Ort im Innkreis geht zum 13. Mal über die Bühne, 150 Bands auf acht Bühnen werden erwartet.