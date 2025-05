High Life Reisen: Neue Mittelmeer-Direktflüge ab Altenrhein

Der bodenseenahe Flughafen Altenrhein begrüßt ein neues Flugangebot: High Life Reisen hat gemeinsam mit der deutschen Fluggesellschaft Private Wings erstmals Direktflüge zu den beliebten Mittelmeerzielen Olbia (Sardinien), Elba und Brac (Kroatien) gestartet. Mit den neuen Verbindungen richten sich der regionale Reiseveranstalter insbesondere an Reisende aus der Ostschweiz, Vorarlberg und Süddeutschland, die Wert auf eine entspannte Anreise ohne lange Umwege legen.

Komfort und kurze Wege

Die Flüge werden mit einer komfortabel ausgestatteten Dornier 328/100 mit 31 Sitzplätzen durchgeführt, die eigens in Altenrhein stationiert wurde. Neben kurzen Wegen am Flughafen genießen Passagiere persönliche Betreuung, Catering und Sektempfang an Bord – ein Konzept, das laut den Veranstaltern bereits bei den Erstflügen auf große Resonanz gestoßen ist.

Die neuen Flugverbindungen führen zu drei Zielen mit mediterranem Flair:

Olbia - dienstags 6.5. – 5.8. und 2.9.-7.10: Strände, Kulinarik und italienische Lebensfreude

Elba - mittwochs 7.5.-6.8. und 3.9.-8.10: Die grüne Inselperle mit historischem Charme

Brac - donnerstags 8.5.-7.8. und 4.9.-9.10.: Authentisches Inselerlebnis mit glasklarem Wasser

Komplettpaket für stressfreie Reisen

Mit dieser Streckenerweiterung unterstreicht High Life Reisen seine Positionierung als Spezialist für zeitsparende, komfortable Urlaubsreisen abseits großer Verkehrsdrehkreuze. Ergänzt wird das Angebot durch eine breite Auswahl an Hotels in allen Zielgebieten sowie durch attraktive Pauschalreisen und thematisch abgestimmte Sonderprogramme. Ein zusätzlicher Pluspunkt für Reisende ist der kostenlose Parkplatz direkt am Flughafen Altenrhein, der eine stressfreie An- und Abreise ermöglicht.

Weitere Infos unter: www.highlifereisen.ch (red)