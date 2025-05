Hahnair launcht neue Marke für NDC-Vertriebslösungen

Hahnair hat mit Distriply by Hahnair eine neue Marke ins Leben gerufen, die auf dem IATA-Standard NDC (New Distribution Capabilities) basiert und sich gezielt an Fluggesellschaften sowie Reisebüros richtet. Die neue Plattform soll bestehende GDS-Lösungen ergänzen und ReiseverkäuferInnen einen einfachen Zugang zu modernen Vertriebsmöglichkeiten bieten.

Effizient und wachstumsorientiert

Das modulare, nutzerfreundliche Konzept richtet sich an IATA-akkreditierte wie auch nicht-akkreditierte Vertriebspartner und verspricht effiziente Prozesse bei Buchungsänderungen, Flugplanabweichungen und Stornierungen. Der Markenname Distriply - zusammengesetzt aus "Distribution" und "Multiply" - steht für das Ziel, den Vertrieb der Partner gezielt zu erweitern.

Führungsteam und Markteintritt

Geführt wird die neue Marke von Rachel Pascall (CCO), Jörg Troester (Chief Strategy and Transformation Officer), Phil Collings, Robert Kemmeter und Lukasz Wolak. Die erste Produktpräsentation erfolgt am 20. Mai 2025 auf der ASTA Travel Advisor Conference in Salt Lake City. Der Markteintritt startet in den USA, eine Ausweitung auf Europa ist in Planung.

Weitere Informationen unter: www.distriply.com (red)