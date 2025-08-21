| news | technologie
traffics integriert Destination Manager von A3M
traffics integriert den Destination Manager von A3M in seine Buchungssysteme Cosmonaut und IBE, womit Reisebüros und OTAs Zugriff auf verlässliche Informationen zu Einreise-, Visums- und Gesundheitsbestimmungen sowie weltweite Krisenwarnungen und einen dynamischen Reise-Update-Service.
So können NutzerInnen ihren vorvertraglichen Informationspflichten noch effizienter und rechtssicher nachkommen, wie der Travel Tech-Spezialist mitteilt. Die Informationen seien übersichtlich aufbereitet und ideal geeignet auch für komplexe Reiserouten wie Rundreisen oder Flugverbindungen mit mehreren Transits.
In einem nächsten Schritt werden die Informationen über die dynamische „Meine Reise"-Seite dann auch auf der Buchungsbestätigung integriert. Die Seite ermögliche es Kunden, sich für einen automatisierten Update-Service zu registrieren. Ab 30 Tagen vor Abreise werden sie proaktiv benachrichtigt, sobald sich relevante Einreisebestimmungen geändert haben.
„Wir freuen uns, unsere Leistungen nun auch den Nutzern von Cosmonaut und traffics‘ IBE direkt im System anbieten zu können. Dies minimiert Aufwände und maximiert den Kundennutzen“, so Mirko Jacubowski, Chief Operating Officer von A3M. Marc Herrgott, CEO von traffics, ergänzt: „Die Partnerschaft mit A3M macht unsere Systeme noch leistungsstärker – insbesondere in puncto Transparenz, Sicherheit und Service. So schaffen wir echten Mehrwert für unsere Nutzer und deren Kunden.“ (red)
