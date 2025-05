China Airlines und Flughafen Wien feiern 20 Jahre Wien-Taipeh

Im Mai 2005 landete die taiwanesische Fluglinie erstmals direkt aus Taipeh in Wien. Seither stärkt China Airlines mit regelmäßigen Nonstop-Flügen das Langstreckenangebot ab Wien und leistet einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und Taiwan. Das 20-jährige Bestehen der Verbindung wurde heute am Flughafen Wien mit einem offiziellen Fototermin gefeiert – mit Jovi Tseng, General Manager von China Airlines in Österreich, Hans Suan-Yung Liu, Mission Chief des Taipei Economic and Cultural Office in Österreich und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„China Airlines ist seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner und Impulsgeber für den Flughafen Wien. Taipeh zählt zu den beliebtesten Langstreckenzielen in unserem Destinationsangebot - rund 1,5 Mio. Reisende haben die Verbindung von China Airlines seit 2005 genutzt. Mit ihrem kontinuierlichen Engagement stärkt China Airlines nicht nur unsere Position als interkontinentales Drehkreuz, sondern unterstreicht auch Wiens Bedeutung im globalen Luftverkehr. Wir freuen uns, dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Seit 20 Jahren verbinden wir Wien mit Taipeh – und damit zwei wirtschaftlich und kulturell bedeutende Regionen. Die Partnerschaft mit dem Flughafen Wien war von Beginn an geprägt von Vertrauen und gemeinsamer Weiterentwicklung. Für China Airlines ist Wien ein wichtiger europäischer Hub und wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit“, so Jovi Tseng, General Manager China Airlines in Österreich.

Viermal pro Woche von Wien nach Taipeh

Taipeh ist eine bedeutende asiatische Metropole, die sowohl durch ihre moderne Infrastruktur als auch durch ihre geografische Lage überzeugt. Die Verbindung nach Taipeh ist nicht nur für Direktreisende attraktiv, sondern dient auch als Hub für Weiterflüge zu Zielen in Südostasien und Australien, wie den Philippinen, Vietnam, Indonesien und Australien. China Airlines fliegt täglich montags, dienstags, donnerstags und freitags von Wien nach Taipeh mit einem Airbus A350. Die Flugzeit beträgt etwa zwölf Stunden.

Management-Wechsel

Nach etwas mehr als zwei Jahren kehrt Jovi Tseng, General Manager China Airlines in Österreich, ins Headquarter in Taipeh zurück. Seine Mission war es, das Wiener Büro nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Die Stabübergabe soll in ungefähr einem Monat stattfinden. Auf Tseng folgt Ray Cheng, bisher Assistant Vice President Corporate Development Office, sobald alle arbeitsrechtlichen Formalitäten erfüllt sind. Cheng war zuvor für jeweils drei Jahre in Amsterdam und Brisbane für China Airlines tätig. (red.)

Weitere Informationen unter: www.china-airlines.com/at/de (red)