TUI LIVE erleben-Tour: One night in Istanbul

Zehn Agents reisten in Begleitung von Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, und Christina Özyavuz, TUI B2B Servicecenter, mit Turkish Airlines für knapp zwei Tage in die türkische Großstadt. Die Gruppe checkte für eine Nacht im stylishen Rixos Tersane Istanbul ein, das direkt am historischen Goldenen Horn liegt.

Erlebnisreiche Stunden in Istanbul

Nach der Ankunft in Istanbul begaben sich die Teilnehmenden der Reise direkt auf Entdeckungstour durch die Stadt. Die Besichtigung bekannter Sehenswürdigkeiten wie etwa der Blauen Moschee, der Hagia Sophia und des Topkapi Palastes durften bei dieser Tour natürlich nicht fehlen. Danach konnte die Reisegruppe bei einer Stadtbesichtigung die berühmte Istikal Straße und das Sultanahmet Viertel auf eigene Faust erkunden.

Auf dem Reiseprogramm stand außerdem eine Bootstour auf dem Bosporus. Die Gruppe hatte auch die Möglichkeit, das Rixos Pera Istanbul Hotel im belebten Stadtbezirk Beyoğlu zu besichtigen und so ihr Wissen rund um die türkische Stadt aufzufrischen bzw. zu erweitern. Am berühmten Gewürzbasar, auch bekannt als ägyptischer Basar, kosteten sich die Agents durch exotische Gewürze, Teesorten und köstliche Leckereien, zudem konnten sie allerlei Souvenirs entdecken, bevor es wieder zurück nach Wien ging. (red)