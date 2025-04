FH Graz: Einladung zum vierten Graz Airport Run

Der Grazer Flughafen lädt LäufterInnen wieder dazu ein sportliche Höhenflüge dort zu erleben, wo und während andere abheben - und dabei gleichzeitig auch noch das Kinder- bzw. Familienhospiz Sterntalerhof zu unterstützen. Wer dabei sein will, muss schon vor dem 5,8km Lauf schnell sein - denn die Startplätze für das Event am Donnerstag, den 5. Juni, sind auf 800 limitiert.

„Der Airport Run war seit seiner Geburtsstunde vor vier Jahren immer sehr schnell ausgebucht“, freuen sich Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig. „Das zeigt, dass die besondere Location Graz Airport bzw. das Laufen in unmittelbarer Nähe zu den startenden und landenden Flugzeugen nichts an Faszination eingebüßt hat. Das Sahnehäubchen ist die Tatsache, dass dadurch jedes Jahr eine wichtige karitative Einrichtung, wie in diesem Jahr der Sterntalerhof, mit einer namhaften Summe unterstützt werden kann.“

Programm & weitere Infos

Datum: Donnerstag, 5. Juni 2025

Ablauf:

13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe

ab 17 Uhr: Eintreffen der ersten LäuferInnen

18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up

19.00 Uhr: Start 4. Graz Airport Run

19.20 Uhr: Eintreffen der ersten LäuferInnen im Ziel

20.00 Uhr: Zielschluss 20.15 Uhr: Siegerehrung

bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

Weitere Infos:

Die Rennstrecke geht über 5,8 km in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen.

Startgebühr: 25 EUR p.P.

Der Lauf ist auf 800 Startplätze limitiert.

Anmeldung unter: www.airportrun.at (red)