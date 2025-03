ITB Berlin 2025 - Tag 3: Finale des globalen Branchenevents

Die vergangenen zwei Tage standen bereits ganz im Zeichen des intensiven Networkings - heute trifft sich die Branche nun ein letztes Mal auf der weltgrößten Reisefachmesse, um die Zukunft der Branche zu gestalten. Unter dem Motto „The Power of Transition Lives Here“ stehen erneut hochkarätige Referenten auf der Bühne des ITB Berlin Kongresses. Begleitet wird der ITB-Donnerstag von spannenden Aussteller-Pressekonferenzen und einer Vielzahl von Events.

Morning Briefing mit David Ruetz

In der heutigen Episode des ITB-Podcasts blickt David Ruetz, Senior Vice President der Messe Berlin, auf die Highlights der ITB Berlin zurück und gibt einen Ausblick auf den letzten Messetag. Er spricht über den einzigartigen Auftritt Albaniens und das große Interesse an der Eröffnung der ITB Americas. Außerdem verrät er, welche besonderen Highlights für das 60. Jubiläum der ITB Berlin im Jahr 2026 geplant sind. Link dazu HIER

News & Insights

ITB Americas 2026 in Mexiko:

Wie tip-online.at bereits gestern berichtete, expandiert die ITB mit einer neuen Ausgabe für den gesamtamerikanischen Kontinent 2026 weiter. Die neue B2B-Touismusmesse ITB Americas wird vom 10. -12. November 2026 ihre Premiere in Guadalajara, Mexiko, feiern. Dies gab die Messe Berlin gestern in einer Pressekonferenz bekannt. Weitere Infos HIER

UN Tourism Summit:

Tourismusminister aus vielen Staaten der Welt diskutierten auf dem UN Tourism Ministers Summit im Rahmen der ITB Berlin über den Zusammenhang zwischen Tourismus und Frieden. Beides bedinge sich gegenseitig und sei nicht ohneeinander denkbar. Die Teilnehmenden aus Ländern Europas, Asiens oder Afrikas unterstrichen den Wert, den das Reisen für den direkten Austausch zwischen den Menschen habe. Weitere Infos dazu HIER

Von der Buchung per Chatbot bis zur Prozessoptimierung:

KI ist auf dem Vormarsch Noch immer wollen 60% der Lufthansa-Kunden traditionell über das Suchschema der Website buchen, doch der Prozess verändert sich. "Das gesamte Reise-Ökosystem ist wirklich im Umbruch", erklärte Dr. Olaf Backofen von Lufthansa. Seine Firmengruppe, so Backofen, setze KI bereits erfolgreich zur Generierung von Newslettern und Inhalten ein. Weiterlesen Publikum auf der linken Seite des Bildes, rechts eine Bühne.

Wachstum & Zukunftspläne der TUI:

Die TUI plane weiteres Wachstum - und will sowohl ihr Hotelangebot als auch ihr Angebot an Touren und Erlebnissen weiter ausbauen. Neben Hotels, Flugzeugen, Kreuzfahrtschiffen und Pauschalreisen setzt das Unternehmen künftig verstärkt auf seinen kuratierten Marktplatz, der derzeit den Namen Tuimusment trägt. Weitere Infos dazu HIER

(Red)