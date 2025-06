Greater Fort Lauderdale Gastgeber des IPW 2026

Die Leitveranstaltung der U.S. Travel Association zieht jährlich über 5.000 FachbesucherInnen aus rund 60 Ländern an. In diesem Jahr fand sie von 14. bis 18. Juni in Chicago statt. 2026 erhält Greater Fort Lauderdale als Gastgeber die Gelegenheit, sich als "weltoffene, genussvolle und facettenreiche Destination" zu präsentieren, wie Visit Lauderdale, offizielle Destinationsmarketing-Organisation für Greater Fort Lauderdale, mitteilt.

"Dass Greater Fort Lauderdale 2026 den IPW ausrichten darf, ist ein Meilenstein für unsere Region“, sagte demnach Stacy Ritter, Präsidentin und CEO von Visit Lauderdale. „Wir freuen uns darauf, unsere multikulturelle Vielfalt, ikonischen Sehenswürdigkeiten und lebendige Kulinarik in den Mittelpunkt zu rücken und Fachbesuchern aus aller Welt zu zeigen, was unsere Region so besonders macht." Der IPW stärke die Wirtschaft, fördere globale Netzwerke und helfe bei dem Engagement, Greater Fort Lauderdale zu einer der weltweit begehrtesten Destinationen zu machen.

Moderner Veranstaltungsort

BesucherInnen des IPW können sich auf Veranstaltungen im dann komplett modernisierten und erweiterten Greater Fort Lauderdale Broward County Convention Center freuten. Gemeinsam mit dem angrenzenden Omni-Hotel mit 801 Zimmern, einer großzügigen Outdoor-Plaza und einem Ballsaal mit Blick auf das Wasser entstehe ein Veranstaltungsort, der modernes Design und floridianisches Flair vereine, wie es heißt. Die direkte Anbindung an das Water Taxi-Netz und der weite Panoramablick auf den Intracoastal Waterway verliehen dem Kongress- und Veranstaltungszentrum eine besondere Atmosphäre.

Neben einem Besuch im Convention Center lädt Visit Lauderdale dazu ein, die Destination jenseits des Messegeländes zu entdecken. Im Rahmen exklusiver Erlebnisse und Ausflüge sollen die Teilnehmenden einen authentischen Einblick in das „Venedig Amerikas“ erhalten und die vielfältigen Facetten von Greater Fort Lauderdale kennenlernen – von 39km feinsandiger Strände bis hin zu den weiten Landschaften der Everglades. Die Gastronomieszene, Kunst-und Kulturangebote sowie botanische Gärten ziehen BesucherInnen aus aller Welt an. Nur zehn Minuten vom Convention Center entfernt, sorge der Fort Lauderdale-Hollywood International Airport für eine komfortable Anreise. (red)