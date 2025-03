Kroatien zum Top-Reiseland Europas gewählt

Diese renommierte Auszeichnung, vergeben von European Best Destinations, basiert auf der Wahl von Reisenden und hebt die beliebtesten Urlaubsländer Europas hervor. Im Jahr 2025 steht Kroatien nun ganz oben auf der Liste. Mit beeindruckenden 118.261 Stimmen setzte sich das Land an der Adria gegen starke Konkurrenz durch und verwies Spanien (2. Platz), Österreich (3. Platz), Italien (4. Platz) und Griechenland (5. Platz) auf die weiteren Ränge.

Die offizielle Preisverleihung fand heute, am 4. März 2025, auf der ITB Berlin, der weltweit führenden Tourismusmesse, statt. Der Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus sowie der kroatische Tourismusminister haben die prestigeträchtige Trophäe persönlich in Empfang genommen und die herausragenden Leistungen Kroatiens in der Tourismusbranche gewürdigt.

"Best Countries to Visit" in Europe

Der Titel als “Bestes Reiseland Europas 2025” habe eine enorme Bedeutung für Kroatien, da er eine umfangreiche Präsenz auf European Best Destinations, Europas führendem Tourismusportal, mit sich bringt und so Millionen von Reisenden weltweit erreicht. Zusätzlich wird die Anerkennung Kroatiens in renommierten internationalen Medien wie Forbes USA und Condé Nast Traveler damit besonders hervorgehoben.

In diesem Jahr wurden insgesamt 1.202.024 Stimmen aus 139 Ländern gesammelt, was diesen Wettbewerb zur einflussreichsten Reiseauszeichnung Europas macht. Die 10 meistgewählten Länder werden als beste Reiseziele Europas auf der Reise- und Kultur- Website Best places to Visit in Europe - Europe's Best Destinations hervorgehoben.

Top 10-Liste 2025:

Kroatien - 118,261 Stimmen Spanien - 105,023 Stimmen Österreich - 92,598 Stimmen Italien - 90,335 Stimmen Griechenland - 90,050 Stimmen Portugal - 75,498 Stimmen Frankreich - 68,274 Stimmen Türkei - 59,521 Stimmen Deutschland - 42,768 Stimmen Irland - 38,553 Stimmen

Kroatien auf der ITB

Kroatien präsentiert sich auf der ITB Berlin 2025 generell mit positiver Perspektive für das Reisejahr 2025 - mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum und der Verlängerung der Saison durch die Konzentration auf Nischenmärkte wie Kultur-, Wellness-, Luxus- und Aktivurlaub. Die Strategie entspreche dem anhaltenden Trend zu nachhaltigen, luxuriösen und authentischen Reiseerlebnissen, denn immer mehr Reisende legen Wert auf Authentizität, Wohlbefinden und kulinarische Genüsse – und Kroatien bietet dafür ideale Voraussetzungen. (red)