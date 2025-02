Coral Group Hotels eröffnet zweites Hotel in Ägypten

Die Coral Group Hotels, eine Tochtergesellschaft der Coral Travel Group, zu der auch Coral Travel in Österreich, Deutschland und der Schweiz gehören, setzt ihr internationales Wachstum fort und erweitert ihr Hotelportfolio in Ägypten. So wird das bisherige Aqua Mondo Abu Soma Resort künftig unter der Marke „Seven Seas“ im gehobenen Segment als Seven Seas Jolie Bay betrieben.

Für alle Generationen

Das Seven Seas Jolie Bay richtet sich an UrlauberInnen aller Altersgruppen, ob Familien, Freundesgruppen oder Alleinreisende. Ihnen allen bietet das Hotel ein breites gastronomisches Angebot, vielfältige Freizeit- und Sportaktivitäten sowie spezielle Programme für Kinder und Jugendliche. Mit insgesamt 372 Zimmern, fünf Restaurants und sechs Bars - darunter ein Hauptrestaurant und vier à-la-carte-Restaurants - verspricht das Resort kulinarische Vielfalt. Zudem stehen den Gästen drei beheizte Pools zur Verfügung, einer davon mit einem Aquapark mit sechs Rutschen.

Wachstum in Ägypten

Mit der Eröffnung des Seven Seas Jolie Bay betreibt Coral Group Hotels nun zwei Anlagen in Ägypten. Bereits seit 2022 gehört das Xanadu Makadi Bay Hotel in Hurghada zur Gruppe und bietet seinen Gästen ein „High Class All Inclusive“-Erlebnis.

Die Coral Group Hotels ist mit drei Marken international tätig: Seven Seas Resorts & Hotels, Xanadu Hotels und Marvida Hotels. Insgesamt betreibt die Gruppe zwölf Hotels mit einer Kapazität von 3.430 Zimmern in der Türkei, Ägypten, Tunesien und Griechenland.

Weitere Informationen unter: www.coraltravel.de (red)