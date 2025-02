Sunlife: Neue Sales Managerin für DACH

Sunlife gibt Verstärkung im Sales-Team bekannt: Seit dem 13. Februar 2025 unterstützt Ulrike Niemöller das Team von Michaela Fuhrmann, Head of Sales & Marketing DACH, und berichtet direkt an sie. Ulrike Niemöller bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing in der Reisebranche und speziell in der Hotellerie mit. Michaela Fuhrmann zeigt sich begeistert über den Neuzugang: „Mit Ulrike haben wir eine erfahrene Vertriebsexpertin gewonnen, die den Markt bestens kennt. Ihre Branchenexpertise, ihr Netzwerk und Standort Düsseldorf werden unsere Position in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter stärken.“

Erster Auftritt auf der ITB

In ihrer vorherigen Position als Sales Managerin bei GSA ROOMservice-deluxe, verantwortete sie erfolgreich den Account der Atmosphere Hotels & Resorts und war für die Markteinführung von sieben High-End-Resorts auf dem deutschsprachigen Raum betraut.

Nun freue sich Ulrike Niemöller auf ihre neue Herausforderung und sagt: „Ich bin begeistert, Teil der Sunlife-Familie zu sein und freue mich darauf, schon auf der ITB Berlin tatkräftig unterstützen zu dürfen.“

Weitere Informationen unter: www.yoursunlife.com (red)