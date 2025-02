Flughafen Wien Verkehrsergebnis Jänner 2025

Im Jänner 2025 stieg das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahr um 4,8% auf 2.436.351 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 3,4% auf 1.890.102 Reisende am Standort Wien.

Aufkommen in Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2024 auf 1.542.649 (+6,1%) und jene der Transferpassagiere ging auf 340.378 Reisende zurück (-7,2%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 15.778 Starts und Landungen (+4,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Jänner 2024 um 3,1% auf 21.541 Tonnen zu.

Im Jänner 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 636.267 Passagiere (+0,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Jänner 2025 insgesamt 135.798 Passagiere (+3,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.864 Reisende (+11,4%) und nach Afrika 26.803 (+21,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2025 insgesamt 67.422 (+1,6%) und in den Fernen Osten 53.016 Passagiere (+38,3%).

Flughafen Malta & Flughafen Kosice

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2025 auf 507.574 Reisende (+9,0%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen deutlich auf 38.675 Reisende (+21,9%) zu. (red)