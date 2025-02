Nachhaltigkeit: ANA erneut auf A-Liste der Umweltorganisation CDP

Die ANA Group, Muttergesellschaft der größten Fluggesellschaft Japans, wurde erneut von der gemeinnützigen Umweltorganisation CDP (Carbon Disclosure Project) in London für Umwelttransparenz und die Vorreiterrolle beim Klimaschutz in die „A-Liste“ aufgenommen. Das Unternehmen ist damit die einzige Fluggesellschaft weltweit, die diese Klassifizierung erhalten hat.

„Dieses dritte 'A-List'-Ranking in Folge bestätigt, dass die Führungsrolle und das kontinuierliche Engagement der ANA Group für Klimaschutz und Transparenz von der Öffentlichkeit gesehen und anerkannt werden“, sagte Chikako Miyata, Chief Sustainability Officer der ANA Group. „Als einzige Airline-Gruppe weltweit, die diese Auszeichnung erhalten hat, werden wir die Dekarbonisierung weiter vorantreiben und so unseren Teil zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft beitragen.“

Die ehrgeizigen Initiativen von ANA zur CO₂-Reduzierung, die auch durch weitere Umweltorganisationen bestätigt wurden, stehen im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen.

Maßnahmen der Airline

Um die CO₂-Emissionen aus dem Flugbetrieb zu reduzieren, konzentriere sich die ANA Group auf betriebliche Verbesserungen, die Einführung treibstoffeffizienter Flugzeuge und die Verwendung von nachhaltigem Flugbenzin (SAF). Das Unternehmen modernisiere außerdem konsequent veraltete Einrichtungen und Ausrüstungen und kaufe gleichzeitig Strom mit Zertifikaten für nicht fossile Brennstoffe, um die Emissionen der Bodeneinrichtungen zu senken.

Außerdem führe ANA eine experimentelle Studie zu Flughafenfahrzeugen durch. Diese konzentriere sich auf die Verwendung von erneuerbarem Diesel als kohlenstoffarmen Kraftstoff und auf die Möglichkeit, Emissionen durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu reduzieren. Die Airlinegruppe legt diese Initiativen zum Klimawandel und ihre finanziellen Auswirkungen auf das Management in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) offen. (red)