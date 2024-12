TUI Care Foundation: Last Minute-Geschenkideen mit gutem Zweck

Auf der Website der Stiftung stehen Patenschaften für Meeresschildkröten, Wälder und Korallenriffe zur Verfügung, die als personalisierte Variante ideale nachhaltige Last Minute-Geschenke sind.

Ab sofort bietet die TUI Care Foundation Patenschaften für Baby-Schildkröten, neu gepflanzte Bäume sowie erstmals auch für Korallen an. Mit den Patenschaften werden das weltweite TUI Turtle Aid Programm sowie die Aufforstungsinitiativen der TUI Care Foundation unterstützt. 100% der Einnahmen fließen in die Programme der gemeinnützigen Stiftung. Nach der Adoption erhalten die PatInnen beziehungsweise die beschenkte Person eine personalisierte Patenschaftsurkunde per E-Mail.

Über die Projekte

Das TUI Turtle Aid Programm setzt sich weltweit für den Schutz bedrohter Meeresschildkröten ein - insbesondere im Umfeld von Niststränden. In Zusammenarbeit mit lokalen Umwelt-Organisationen und Tourismusunternehmen am Strand werden schildkrötenfreundliche Strände geschaffen und die lokale Bevölkerung sowie UrlauberInnen für den Schildkrötenschutz sensibilisiert.

Im Rahmen des TUI Forests Programms werden neue Bäume gepflanzt und so neue natürliche Lebensräume geschaffen, die der lokalen Bevölkerung sowie BesucherInnen die Möglichkeit eröffnen, den Naturraum Wald neu zu entdecken. Umliegende Gemeinden werden dabei unterstützt, sich durch gemeinschaftlich verwaltete Baumpflanz-Initiativen sowie Bildungs- und Ausflugsprogramme neue Einkommensquellen zu erschließen.

Jetzt neu: Korallen-Adoption auf Bali. Bei der Wahl einer individualisierten Adoption erhält man nicht nur ein Adoptionszertifikat, sondern nach Pflanzung der Koralle auch ein Bild mit individuellem nachhaltigen Namensschild. Die Adoption unterstützt direkt die Partnerorganisation Livingseas Bali und die TUI Sea the Change Initiative der TUI Care Foundation. Das Programm setzt sich für den Erhalt und die Wiederherstellung von Korallenriffen, Algen, Mangroven, Seegras und den Schutz von Meerestieren ein und sichert das Überleben wichtiger Ökosysteme, welche für den nachhaltigen touristischen Erfolg von Küstengemeinden von zentraler Bedeutung sind.

Patenschaften sind unter www.tuicarefoundation.com/de/patenschaft verfügbar.

Weitere Informationen unter: www.tuicarefoundation.com (red)