Dertour Austria und Emirates erarbeiteten gemeinsam mit Martin Krejci, Radiomoderator und Kommunikationstrainer, einen ganztägigen Workshop. Bereits bei einem im Vorfeld stattgefundenen Webinar holten sich die Agents von Maic Haverstreng, Produktmanager Dertour Deluxe und Michael Gruber, Sales Executive Leisure Emirates, wichtige und interessante Informationen zu den Deluxe Produkten von der Dertour Group und zu Emirates. Vom Moderationsprofi bekamen die Teilnehmenden dann bei den Workshops zahlreiche Tipps und Tricks, wie sie ihre KundInnen im Beratungsgespräch auf emotionaler Ebene treffen. In Tandemgesprächen wurden unterschiedliche Verkaufssituationen imitiert, welche anschließend in der Gruppe gemeinsam analysiert und verbessert wurden umso noch mehr Begeisterung vermitteln zu können und sich so von unpersönlichen Suchmaschinen im Internet abzuheben.

"Neue Perspektiven für den Verkauf"

„Ein großes Danke an Martin und an das Team von Dertour Austria für diese tolle Möglichkeit der Weiterbildung. Das Miteinander in der Gruppe zusammen mit einem Moderationsprofi hat mir einige neue Perspektiven für den Verkauf eröffnet, die ich sicher bald anwenden kann. So eine Art der Schulung war für mich völlig neu, ich fand es großartig. Es freut mich, dass Dertour hier über den Rand schaut und auch neue Schulungskonzepte aufgenommen hat.“, freut sich Irene Zotter von 4U Travel in Wien.

Begleitet wurden die Workshops in Wien von Karin Lechner, Senior Specialist Sales Promotion Dertour Austria sowie Michael Gruber, Emirates und in Linz von Hannelore Wallinger, Specialist Sales Dertour Austria. (red)