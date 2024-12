TUI Roadshow: Erfolgreich mit neuem Konzept

Next Slide

Insgesamt fanden vier exklusive Abendveranstaltungen für Reisebüromitarbeitende in Tirol, Linz, Graz und Wien statt. Rund 400 Agents nahmen dieses Jahr an der Eventreihe teil und zeigten sich begeistert vom neuen Konzept der TUI Roadshow. Statt einem gesetzten Dinner wurden dieses Jahr Foodstände mit einer großen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten aus vier verschiedenen Ländern geboten. Höhepunkte der Roadshow waren heuer neben der Präsentation der TUI- und Partner-Highlights ein Pub Quiz, ein großes Gewinnspiel und die musikalische Show von Electro Beat Club.

„Ich freue mich, dass unser neues Roadshow-Konzept bei den Agents so gut angekommen ist. Die Stimmung an den Abenden war sehr gut und vor allem unser Pub Quiz fand einen regen Anklang“, sagt Heinz Zangerl, Leitung Veranstaltervertrieb TUI Österreich.

Aktiv mitwirken

Die Roadshow-Gäste konnten sich bei der Abendveranstaltung aktiv über Neuigkeiten von TUI sowie die Reise-Highlights für den Sommer 2025 informieren. Neben TUI präsentierten 16 Branchen-Partner an eigenen Ständen Produkte. Mit dabei waren TUI Magic Life, Robinson, Sunlife Rixos Hotels, Grecotel, airtours, Austrian Airlines, Blue Lagoon, Constantinou Bros Hotels, Daios Cove, Emirates, die Europäische Reiseversicherung sowie Vertretungen der Flughäfen Innsbruck, Linz und Graz. Wie jedes Jahr diente die Roadshow dem Austausch unter KollegInnen abseits vom Alltag. Besonders unterhaltsam fanden die Agents das neu eingeführte Pub Quiz, bei dem viele Roadshow-Gäste aktiv mitmachten. Zusätzlich konnten die Agents bei einem Gewinnspiel attraktive Preise gewinnen, die von den Branchen-Partnern der TUI zur Verfügung gestellt wurden. (red)