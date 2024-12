TAP Air Portugal fliegt neu nach Los Angeles und Boston

Der erste Flug zwischen Lissabon und Los Angeles findet am 16. Mai 2025 statt, bis zum 26. Mai fliegt die Airline Los Angeles dienstags, freitags und sonntags an. Danach kommt eine vierte wöchentliche Verbindung an Samstagen hinzu, die bis zum 25. Oktober angeboten wird. Die Flüge starten um 9:55 Uhr in Lissabon und landen um 14:40 Uhr in Los Angeles. Auf dem Rückweg starten die TAP-Maschinen in Los Angeles um 16:40 Uhr und kommen am nächsten Tag um 12:00 Uhr auf dem Flughafen Humberto Delgado in Lissabon an. Die Strecke wird mit Flugzeugen vom Typ Airbus A330-900 mit 298 Sitzplätzen bedient. Die Ticketpreise ab Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen bei 549 Euro bzw. 557 CHF für den Hin- und Rückflug inklusive Steuern und Gebühren.

Azoren-Insel wird an Kalifornien angebunden

Die Flüge zwischen Porto und Boston werden am 14. Mai 2025 aufgenommen und bis zum 25. Oktober montags, mittwochs, samstags und sonntags durchgeführt. Die Flüge starten um 18:05 Uhr in Porto und kommen um 20:30 Uhr in Boston an, die Flugzeit beträgt sieben Stunden und 25 Minuten. In der Gegenrichtung verlassen die TAP-Flieger Boston um 23:00 Uhr und landen am nächsten Tag nach sechs Stunden und 35 Minuten Flugzeit um 10:35 Uhr in Porto. Zum Einsatz kommt dabei ein moderner Airbus A321-Long Range mit Platz für 168 Passagiere.

Ab dem 3. Juni 2025 legt der Dienstags-Flug zwischen Lissabon und San Francisco einen Zwischenstopp auf Terceira ein – ein neues Angebot des Unternehmens für die große Zahl von AzorianerInnen, die in Kalifornien leben. (red)