Flughafen Wien AG: Positive Entwicklungen

„Der Flughafen Wien wird 2024 erstmals die Milliardenschwelle beim Umsatz überschreiten. Die Investitionen werden 2024 über 200 Mio. EUR steigen, vor allem in die Terminal-Süderweiterung, aber auch der Bau des neuen Hotels und neue Betriebsansiedlungen stärken den Standort. Wir sind angesichts der anhaltenden Reiselust zuversichtlich, unsere Finanzziele 2024 erreichen zu können. Mit der Ansiedlung der TUI-Österreich-Zentrale wächst auch die AirportCity kräftig weiter. Schon nächsten Herbst eröffnet am Flughafen das größte Hotel Niederösterreichs mit 510 Zimmern“, freut sich Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Wachstum bei Passagieren und Flugangebot

„Das starke Passagierwachstum hält weiter an. Dank eines Rekordsommers haben wir auch im dritten Quartal hervorragende Ergebnisse erzielt und liegen aktuell mit 27,1 Mio. Passagieren von Januar bis Oktober 2024 über dem Niveau von 2019. Der Winterflugplan bringt zahlreiche neue Destinationen und Flugangebote, und wir erwarten für das Gesamtjahr 2024 mehr als 30 Mio. Passagiere. Haupttreiber dafür sind die positive Entwicklung bei den Airlines, das Langstreckenwachstum – vor allem nach Asien – sowie neue Flugangebote auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke im Winter 2024/25. Unser Schlüsselprojekt zur Steigerung der Servicequalität, die Terminal-Süderweiterung, ist voll auf Kurs. Aktuell sprechen wir mit verschiedenen renommierten Anbietern für die zukünftigen Shopping- und Gastronomieflächen. Mit der neuen Süderweiterung vergrößern wir unser Einkaufs- und Gastronomieangebot um 10.000 m² und 30 neue Outlets. Fluggäste können sich auf ein deutlich besseres Reise- und Aufenthaltserlebnis am Flughafen Wien ab 2027 freuen“, hält Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

Q1-3/2024: 24,1 Mio. Passagiere am Standort Wien

Nach einem starken ersten Halbjahr setzte sich die positive Entwicklung auch im dritten Quartal fort: Von Jänner bis September 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 31.626.531 Passagiere (+9,1%). Am Standort Wien legte die Zahl der Passagiere auf 24.119.913 (+7,2%) zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg in Q1-3/2024 auf 177.356 (+5,9%) Starts und Landungen. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag mit 81,1% auf dem Niveau des Vorjahres. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr signifikant auf 216.360 Tonnen (Luftfracht und Trucking, +19,7%).

Der Flughafen Malta verzeichnete in Q1-3/2024 einen starken Passagieranstieg auf 6.896.928 Reisende (+15,5%). Der Flughafen Kosice verzeichnete ein Passagierwachstum auf 609.690 Reisende (+18,3%). Beide Auslandsbeteiligungen erzielten in den letzten Monaten höhere Passagiervolumina als im Vergleichszeitraum 2019.

Q1-3/2024: Hohes Umsatzplus

Im Q1-3/2024 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von 792,5 Mio. EUR, was einem Anstieg um 13,3% gegenüber dem Q1-3/2023 entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf 368,1 Mio. EUR und das EBIT verbesserte sich auf 268,7 Mio. EUR Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in Q1-3/2024 auf 207,0 Mio. EUR gestiegen. Der Ergebniszuwachs ist auf die gute operative Entwicklung und ein klar positives Finanzergebnis zurückzuführen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 322,1 Mio EUR. (Q1-3/2023: 286,1 Mio. EUR).

Investitionen und Prognosen

In Q1-3/2024 wurden in Summe 131,0 Mio. EUR (Q1-3/2023: 61,2 Mio. EUR) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Das größte Investitionsprojekt am Standort Wien betrifft die Süderweiterung mit 54,4 Mio. EUR. Am Flughafen Malta wurden in Q1-3/2024 insgesamt 39,7 Mio. EUR investiert. Bis zum Jahresende werden mehr als 39 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und mehr als 30 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet. (red)