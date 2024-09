40 Jahre Kneissl Touristik: Team-Inforeise Istanbul

Nach der JubiläumsReise zum 35er, die 2019 nach Kopenhagen geführt hatte, zog es das Kneissl-Team mit der Geschäftsführung Elisabeth Kneissl-Neumayer, Johannes Schierl und Isolde Spitzbarth in die türkische Metropole. Insgesamt 60 Personen folgten der Einladung.

Es ging mit Turkish Airlines von Salzburg oder Wien in die türkische Kulturstadt und retour. „Istanbul ist he new cool“ war die Devise – und das Programm war gewohnt dicht, wie es sich für eine Kneissl-Reise gehört: Hagia Sophia, Basilika-Zisterne, Blaue Moschee, Topkapi-Serail, Großer Basar, Gewürzbasar, Bootsfahrt entlang der europäischen und asiatischen Küste am Bosporus, Fischessen unter der Galatabrücke und noch viel mehr. Die Tage waren lang, die Nächte kurz, Spaß und Begeisterung groß, ebenso die Aha-Erlebnisse…

Neben dem Kneissl-Kern-Team in Lambach und den Agents aus den Kneissl-Reisebüros nützten auch einige ReiseleiterInnen die seltene Gelegenheit, sich führen zu lassen. Und diese Aufgabe haben die beiden ReiseleiterInnen Basbug Ethemoglu und Yasemin Toraman perfekt gelöst, wie Kneissl mitteilt. Römisches Erbe, Frühbyzantinische und Osmanische Architektur, Sinan, Hamam, Baklava, Handeln im Basar und der eine oder andere Regenguss – Istanbul hat einige seiner vielen Seiten gezeigt.

Istanbul bei Kneissl

Übrigens: Die nächsten Kneissl-Reisen nach Istanbul finden wieder im April und Ende Mai 2025 statt, wenn ein Meer aus Tulpen die Altstadt überschwemmt. Angeboten wird eine StädteReise mit Flug, Transfers, Stadtbesichtigungen, 4*Hotel/NF und einem Abendessen und sehr guter Reiseleitung. Infos hier (red)