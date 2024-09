TUI LIVE erleben-Tour in Doha

In Begleitung von Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, flogen die Teilnehmenden der Tour ab Wien nach Doha. Auf dem Programm standen bei dieser TUI LIVE erleben-Tour zahlreiche Hotelbesichtigungen sowie das Kennenlernen der beeindruckenden Stadt und Kultur.

Bei einer Wüstensafari mit einem Geländewagen und professionellem Guide konnten die Agents die malerische Wüstenlandschaft bewundern und am Binnenmeer von Khor Al Adaid an der Grenze zu Saudi-Arabien baden. Zusätzlich konnten die Agents am vierten Abend bei einer Bootstour mit einem Dhau-Schiff, einem traditionellen arabischen Segelschiff aus Holz, die beeindruckende Aussicht auf die Skyline von Doha mit all ihren futuristischen Wolkenkratern genießen. Beim gemeinsamen Abendessen am Boot fand der Tag einen würdevollen Abschluss. Bevor es am 13. September für die Reisegruppe mit Qatar Airways wieder zurück nach Wien ging, konnten die Agents bei einer Flughafen-Tour noch den Hamad International Airport bestaunen, der 2024 zum weltbesten Flughafen gewählt wurde. (red)