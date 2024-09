Air Serbia fliegt auch 2025 nach Mostar

Air Serbia und der Flughafen Mostar haben ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert. Demnach wird die nationale serbische Fluggesellschaft bis mindestens Oktober 2025 weiter zwischen Belgrad und Mostar fliegen. Von Österreich aus kann die bosnische Stadt Mostar über Belgrad, ab Salzburg und Wien, bis zu drei Mal wöchentlich erreicht werden.

" Anfang einer langjährigen Zusammenarbeit"

Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy bei Air Serbia, sagt dazu: „Wir haben die Direktverbindung zwischen Belgrad und Mostar am 15. April 2024 nach 30-jähriger Unterbrechung wieder aufgenommen. In den ersten drei Monaten hatten wir, mit über 6.000 Passagieren, eine sehr gute Kabinenauslastung. Dies zeigt, dass die Direktflüge zwischen Belgrad und Mostar für unsere Fluggäste von großer Bedeutung sind. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die Aufrechterhaltung des Linienflugverkehrs zwischen den beiden Städten.“

„Wir unterstützen die Fortsetzung der Verbindung im Winterflugplan. Die Flüge in der Winterzeit sind sehr wichtig, da Geschäftsleute, Touristen und andere Passagiere über Belgrad nach Mostar und umgekehrt in die ganze Welt fliegen können. Wir hoffen, dass dies nur der Anfang einer langjährigen Zusammenarbeit ist“, sagten der Direktor des Flughafens Mostar, Marko Đuzel, und die Geschäftsführerin Ibrica Berberović.

Nähere Infos unter: www.airserbia.com (red)